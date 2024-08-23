蕭副總統：NGO提升台灣國際參與形象及韌性

（中央社記者溫貴香台北23日電）副總統蕭美琴今天表示，台灣NGO的專業知識及豐富經驗已獲得國際社會認可，且在世界發揮良善力量，結交更多國際友人，提升國際參與的形象及韌性。期盼台灣的熱情、友善和多元價值持續在國際傳頌，讓世界因為台灣變得更美好。

副總統蕭美琴下午出席「Taiwan Can Help國際援助發展成果展」開幕儀式致詞表示，可以在此見證多年來台灣許多NGO在世界代表台灣的良善力量，對全球所做的貢獻與成果，27個參展的NGO讓更多的台灣人感受到台灣的國際參與是多麼珍貴的力量。

她說，這幾年台灣歷經困境與挑戰，像外面在打雷，台灣的外交處境是天天都在打雷，在這些挑戰當中，因為台灣是一股良善的力量，也因為台灣人民平時的愛心與付出，也讓國際社會即便在困難當中，也願意給台灣溫暖與鼓勵，台灣經歷新冠疫情的過程當中，台灣人的慷慨、良善，在醫療用品與防疫物資，對全世界也做出了貢獻，讓國際朋友也願意在台灣需要的時候捐贈台灣關鍵的疫苗。

副總統表示，不論是土耳其、敘利亞甚至日本的地震，都看到台灣的團隊在第一時間就站在第一線協助所有需要幫忙的災民，而這些團體在台灣都經過最嚴苛的磨練。

她說，自己過去在花蓮服務很多年，地震與土石流是氣候變遷當下所需要經常面對的課題，今年4月花蓮地震之後，舉例而言，花蓮慈濟第一時間就在花蓮災民的收容所，不只是提供災民簡易的溫飽，同時也顧及災民的隱私與尊嚴，這樣的用心讓所有到台灣關心災民的國際友人們更感受到台灣NGO的專業與細心。

副總統表示，NGO常態性在醫療、教育、氣候變遷、農業、婦權以及各種社會正義議題上，台灣都積極接軌國際，讓國際友人感受到Taiwan Can Help的精神，也有許多朋友以支持、鼓勵台灣做為最好的回饋，每一個援助案背後都有一個感人的故事，Taiwan Can Help不只是一個口號，更是具體的行動，台灣NGO的專業知識以及豐富經驗，也獲得國際社會的認可。

她提到，台灣努力推動全球或聯合國永續發展目標並協助友邦、友好國家在社會發展過程當中結交許多朋友，也同時提升台灣參與的形象以及整體的韌性。

副總統說，堅持人道主義作為世界良善慷慨的力量，以實際行動展現對國際社會的責任與承諾，是台灣一直以來的堅持，希望外交部積極與NGO深化夥伴關係，外交部多年前特別成立NGO委員會目的就在此。

她表示，希望在重重困難的國際環境當中，可以由政府與民間的公私夥伴關係中突破重圍，讓台灣的良善可以有在世界發揮的機會。同時可以協助台灣結交更多的朋友，充分展現台灣價值外交的意義，「因為有你們，台灣的熱情、友善和多元的價值，在國際上持續被傳誦，繼續讓世界因為有了台灣而變得更美好」。

隨後，副總統與現場貴賓一同參觀展覽，了解台灣NGO多年來在國際舞台上取得的豐碩成果。

此外，活動大使江宏傑表示，這次活動特別有意義，呼籲大家可以親自前來逛展覽，才會有感受，甚至反思自己，可以幫助大家，這是非常有意義。（編輯：蘇龍麒）1130823