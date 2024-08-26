溫哥華台僑街訪國際友人 共同挺台加入聯合國

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（中央社記者程愛芬渥太華25日專電）為推動台灣加入聯合國，大溫哥華地區台灣僑胞在不同場合發聲，籲請加拿大重視台灣加入聯合國的訴求，其中在溫哥華市中心的街訪宣傳獲高度迴響，許多國際友人主動豎起大拇指，甚至用他們的母語大聲說：「我支持台灣！」

第79屆聯合國大會將於9月10日在紐約召開，大溫哥華台灣僑界聯合會集結了數十名僑胞以及駐溫哥華辦事處多名人員，24日齊聚加拿大廣場（Canada Place）前，拿著印有UN for Taiwan、Chip in with Taiwan等標語牌，向廣場上的國際遊客與當地民眾說明台灣對世界的貢獻度和重要性，爭取國際友人支持，共同挺台加入聯合國。

僑胞們分為3組出擊，在市中心廣場上和國際友人攀談、說明訴求，還邀請國際友人們一起在鏡頭前大聲喊出「支持台灣加入聯合國」。

僑務委員張理瑲說：「現在和以前很不一樣了，說起台灣，人人都喊讚，很多人都不喜歡中國在世界咄咄逼人的姿態。」

來自印度的薩喬（Sajo）主動和張理瑲擊掌表達共鳴，說：「我們是一樣的，印度也不喜歡中國。」

從華盛頓特區到溫哥華來玩的4名美國朋友熱情地和僑胞們聊著國際地緣政治的問題，他們對俄羅斯侵略烏克蘭、中國欺凌台灣等事件都非常關注。蘿絲（Rose）說：「我覺得任何國家想侵占別的國家都是很糟糕的事情。」

溫哥華居民卡洛琳（Caroline）也百分百支持台灣加入聯合國體系。她早聽聞台灣是美食之都，說有機會一定去台灣逛逛，好好品嘗一下珍珠奶茶。

來自墨西哥的一家三口不僅用英語、還用西班牙語喊出「支持台灣！」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示：「今年的主視覺是Chip in with Taiwan，強調台灣在全球半導體的領先地位，也希望藉由這個活動，能夠呼籲理念相近國家包括加拿大，一起來維繫台海和平安全。我們最終目的是希望台灣有意義參與聯合國體系，希望台灣的實力能貢獻到全球各個層面，台海和平能促進印太地區的區域繁榮。」

參與街訪活動的僑胞們十分賣力宣傳台灣，也獲得很好的迴響，有超過50位民眾樂於在鏡頭前接受訪問，表達「支持台灣入聯」的心聲。大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席張健理、謝明珠和黃宗芹都說：「台灣處處都是寶，很多人都稱讚台積電、珍珠奶茶、好山好水好人文，令我們感到驕傲。」

這兩天還包括溫哥華世華婦女會、加拿大華人職能發展協會、蘭馨社等都主動參與支持台灣入聯的行動，其中在加拿大華人職能發展協會的大會上，自由黨眾議員貝恩斯（Parm Bains）也認同台灣入聯是重要議題，他大方地用行動支持，和眾人一起呼籲國際組織正視台灣地位。（編輯：韋樞）1130826

4名來自美國首都的遊客很關注台海局勢，稱台灣是主權獨立的國家，有權加入聯合國。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年8月26日