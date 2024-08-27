桃捷4站命名「中正」 綠批張善政假票選紀念獨裁者

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（中央社記者林敬殷台北27日電）桃園市政府日前舉辦捷運綠線站名命名活動，命名標準前後不一，引發爭議。多位民進黨立委及桃園市議員今天舉行記者會，抨擊張善政是「假投票，真威權復辟」，站名有4站是「中正」連發，執意紀念獨裁者。

民進黨立委張雅琳上午與同黨立委范雲、林月琴，以及民進黨籍桃園市議員魏筠、黃瓊慧、彭俊豪、陳雅倫、黃家齊、王珮毓、許清順、余信憲在立法院舉行「沒收捷運站名紀念領袖，張善政惡搞民主」記者會。

陳雅倫說明，桃市府3月徵名、6月辦票選、8月公布結果，前後20萬人參加，最終卻憑桃園市長張善政的喜好命名，或桃園市府投其所好的官場文化決定，如果原本打定主意要以路名命名，為什麼要花大錢辦假民主的活動，長達半年的票選，累死桃園市府基層公務員。

王珮毓指出，桃市府去年就辦過不公正又不公開的票選活動，遭民進黨籍桃園市議員質疑，這次又再次重蹈覆轍，等同於詐騙集團。

黃瓊慧質疑，張善政是「假投票，真威權復辟」，所有站名有4站是「中正」連發，這4站都不是當初命名票選第1高票，張善政罔顧20萬參與票選的民意，要求張善政公布命名審議過程。

張雅琳表示，這次命名票選活動，超過一半票數高的站名被桃園市府沒收，多數市民希望藉使用重要地標或在地舊名，促進觀光，讓外國觀光客進一步了解地方發展典故，但命名決策最後指示遂行桃園市長張善政的個人意志。其次，這次命名使用獨裁者名稱，違反轉型正義，呼籲桃市府公開決策過程。

范雲強調，桃園市府在此次票選已違反轉型正義的法律精神，鞏固威權象徵，桃園市有65處應處置未處置的威權象徵，占比是全台最高，不思去除，反而還增加，非常令人遺憾。

林月琴指出，既然辦了票選卻不用，不如不要辦，否則浪費公帑，又不尊重民意，呼籲公布審議小組名單及審議過程，不要把站名當政治操作工具。（編輯：張若瑤）1130827