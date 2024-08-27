賴總統執政百日 潘孟安：施政藍圖具體行動一一落實

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德上任滿100天，總統府秘書長潘孟安今天表示，以總統身邊的視角，他可以很自信地說，施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實。未來的每一天，他都會保持初心，為台灣而奮鬥，為民主自由而努力，守護大家習慣的日常。

潘孟安今天在臉書發文表示，這100天來，每一天都全力以赴，除了陪同賴總統接見許多國際訪賓、國內外的友人外，也一起參與多場會議，共同實踐民主和平、創新繁榮、公義永續新台灣的施政藍圖。

他提到，就職滿月時，總統公布信賴新政，將成立3個委員會，希望能以全球的視野抓住世界的趨勢，讓台灣及早因應長期的課題，同時，也關注民主社會的防衛韌性，要與世界民主盟友並肩同行。

他表示，在就職100天，以總統身邊的視角，他可以很自信地說，這些施政藍圖已不只是口號，而是用具體行動一一落實。不僅國家氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會都完成第一次會議，也舉辦總統府音樂會、巴黎文化奧運、奧運英雄派對等活動，展現台灣的多元文化及兼容並進的藝文發展。

他說，如同總統所言，台灣是世界民主供應鏈的一員，更是全球最蓬勃發展的民主國家之一，將持續向世界展現民主自由的價值，並在正確的道路上穩健前行。

潘孟安表示，多元、自由、民主是台灣引以為傲的生活方式。因為多元，社會有不同的聲音；因為自由，人民都有表達不同意見的權利，這就是台灣民主的根基。

他說，即使有不同觀點，可以持續討論、對話，不會刻意撕裂、製造對立，因為同在一艘船上，面對威權主義的擴張，沒有分裂的本錢；但捍衛自由民主憲政，也是全體共同的原則。

他表示，不只是100天，未來的每一天，他都會保持初心，為台灣而奮鬥，為民主自由而努力，守護大家習慣的日常，也要繼續幫助總統，創造國家的繁榮未來。（編輯：林家嫻）1130827