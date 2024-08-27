接見紐西蘭合唱大賽獲獎學校 總統：讓世界看到台灣

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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天接見2024紐西蘭世界合唱大賽獲獎學校，感謝學生們用音樂訴說台灣的故事和文化，讓世界看到台灣。總統期許繼續傳唱，讓更多人聽到台灣的文化之美。

總統下午接見「2024紐西蘭世界合唱大賽獲獎學校」。總統到場後，首先欣賞尼布恩合唱團演唱「生命之歌」。隨後致詞時表示，這是總統府史上第一次有此榮幸歡迎7組合唱團來到總統府，他要代表國人表示歡迎，也恭喜現場7組合唱團在「2024紐西蘭世界合唱大賽」，為台灣拿下3面金牌獎、3面金質獎以及3面銀質獎。

總統說，「世界合唱大賽」是世界上規模最大的合唱比賽，可說是合唱界的奧運會。今年有40個國家、超過250組隊伍參賽，能夠脫穎而出，真的非常不簡單。很高興今天在總統府一次迎接9面獎牌的喜悅，他要感謝學生們的努力，以及所有師長的支持，用優美的歌聲讓世界看到台灣。

他表示，感謝大家用音樂訴說台灣的故事和文化，今天的7組合唱團，超過300人，有傳統、創新，有不同的風格，也有多元的語言，充分展現台灣文化的多元包容和傳承創新。

總統提到，寶來國中、尼布恩及嘎呼拉斯兒少合唱團，在醫師陳俊志的指導、立委邱議瑩的協助下，將傳統古謠和歌舞融入演出之中，在「世界合唱大賽」拿下金牌和銀牌，讓更多人感受到台灣豐富的文化內涵，他也要向陳俊志表達肯定之意。

總統說，交響樂之父海頓說：「藝術的真正意義在於使人幸福，使人得到鼓舞和力量」，他要再次感謝所有師長和教育部支持藝術活動、用心推動美感教育，讓學生可以探索世界、豐富視野、培養興趣。

總統表示，未來，政府會打造更好的生活環境，讓人人安居樂業，追求自己的夢想，在這塊土地孕育更多生命故事。他也期許學生們繼續傳唱，讓更多人聽到台灣的文化之美及台灣優美的歌聲。（編輯：翟思嘉）1130827

總統賴清德（前右紫色領帶者）27日下午在總統府接見2024紐西蘭世界合唱大賽獲獎學校，欣賞尼布恩合唱團演唱「生命之歌」。中央社記者鄭傑文攝 113年8月27日