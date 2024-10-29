因應颱風康芮 領務局10/30起發放至11/1可領護照

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）颱風康芮來勢洶洶，外交部將於30日啟動颱風應變機制，30日上午8時30分起發放10月30日全日可領的護照，30日中午12時30分起發放10月31日及11月1日全日可領的護照。

氣象署今天表示，颱風康芮在接近台灣的過程中仍在增強長胖，預估明晚至31日間達巔峰，暴風範圍可能達300公里；目前仍預測在東半部陸地登陸的機會最大，最快今天傍晚前後發布海警。

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外交部發布領務消息表示，為因應颱風康芮來襲，外交部領事事務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處將於10月30日啟動颱風應變機制，30日上午8時30分起發放10月30日全日可領的護照，30日中午12時30分起發放10月31日及11月1日全日可領的護照，當日並適逢週三延長服務至晚間8時。

領務局提醒，颱風襲台期間有出國規畫的民眾，務必注意提前領照。如於停止上班期間有急難救助需求，急須臨時辦理護照的民眾請洽其餘未停止上班的領務局或外交部4個辦事處協助，或致電桃園國際機場辦事處的緊急聯絡中心（0800-085095）。（編輯：潘羿菁）1131029