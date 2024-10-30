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總統主持11月將官晉任 強調續推國防改革堅強戰力

2024/10/30 11:28（10/30 14:16 更新）
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總統賴清德（右2）30日在總統府主持中華民國113年11月份將官晉任授階典禮，親自為將晉任陸軍中將的劉慎謨（右）掛階，並期許晉任將官持續發揮專業，為國軍、為國家做出更多貢獻。中央社記者鄭傑文攝 113年10月30日
總統賴清德（右2）30日在總統府主持中華民國113年11月份將官晉任授階典禮，親自為將晉任陸軍中將的劉慎謨（右）掛階，並期許晉任將官持續發揮專業，為國軍、為國家做出更多貢獻。中央社記者鄭傑文攝 113年10月30日
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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德今天主持11月份將官晉任授階典禮表示，國軍是國家安定的重要力量，面對中國軍機、軍艦持續擾台，以及每當颱風來襲的災防整備，國軍團結合作、堅守崗位，讓人民感到安心；他說，政府會持續推動國防改革，讓國軍有更多的支持，戰力也更加堅強。

總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持「中華民國113年11月份將官晉任授階典禮」。

總統首先宣布核定陸軍少將劉慎謨、石文龍晉任陸軍中將，海軍少將李鳳翔晉任海軍中將，陸軍上校孫進德、何國嘉晉任陸軍少將，空軍上校劉浩祥晉任空軍少將，晉任官階均於11月1日生效。

賴總統為晉任將官授階後致詞表示，晉任將官是對能力和努力最大的肯定，也是為國家進一步報效的機會，他要表達誠摯祝賀。

總統說，在劉慎謨和李鳳翔的努力下，對於兵力結構調整以及國軍年度各項操演等專案，從訓練方針、兵力需求到作戰任務都有妥適規劃，為國防戰力打下堅實的基礎。石文龍則是在國防法案的修正以及預算編列的過程中，在國會發揮協調溝通角色，讓各項國防施政能夠順利推動。

總統表示，從今年開始，因恢復一年期義務役，過程中因為何國嘉和孫進德的積極督導，完成新兵入伍接訓的後勤以及人事整備等工作，不僅提升新兵接訓量能，也確保義務役役男都能夠接受最完善的訓練。

總統說，劉浩翔在任內完成無人機反制建案的整備與人員派訓，讓國軍能夠更有效的反制中國無人機的侵擾。他感謝6位將軍的付出，無論是參與制度改革、完成演訓任務，或是完善裝備等不同面向，都盡心盡力，共同守護國家安全。

賴總統說，國軍是國家安定的重要力量，面對中國軍機、軍艦持續擾台，以及每當颱風來襲的災防整備，國軍都團結合作、堅守崗位，讓人民感到安心，感謝所有國軍的辛勞，政府會持續推動國防改革，提供更優質的訓練環境以及現代化裝備，讓國軍有更多的支持，戰力也更加堅強。

他指出，晉任也代表將承擔更重大的責任，期許持續發揮專業，為國軍、為國家，做出更多貢獻，他也感謝國軍眷屬的支持及鼓勵，讓將官們有更多的力量承擔責任，保衛家國。恭喜晉任將軍，一起繼續為國家的進步、國家的安全一起努力。（編輯：謝佳珍）1131030

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