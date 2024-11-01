中火二期環評 環境部：空污、碳排及用煤都減量

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）台中電廠新建燃氣機組環評日前通過，台中市長盧秀燕認為污染只增不減。環境部今天表示，台電承諾商轉後次年起相較一期會減少空污、碳排及用煤量，並沒有污染只增未減。

台電擬在台中火力發電廠新建4部燃氣機組，而既有的10部燃煤機組，將有4部除役拆除、6部轉為緊急備用國安機組；環境部10月30日召開環評大會通過此環評案，盧秀燕批評機組與污染都只增不減，要中部人用肺發電，環境部成為污染的放水者，令人失望，環境部應該降格。

對於盧秀燕的說法，環境部昨天兩度發布新聞稿澄清，今天也再度召開記者會，環境部環境保護司長徐淑芷強調，當天環評審查已有踐行讓各方陳述意見的程序，且經過環評委員以及相關機關充分表達意見後，最終做成通過環評審查決議。

徐淑芷表示，各界質疑燃氣電廠增建沒有減量是空頭支票，但並非如此，台中電廠第二期燃氣機組全數商轉後次年起，相較第一期燃氣計畫，總空氣污染物可再減少41%、碳排也會再減少33%。

至於用煤量部分，徐淑芷說，中火二期計畫第一部燃氣機組商轉後，台電就會拆除兩部燃煤機組，加上一期計畫台電也承諾拆除2部燃煤機組，以及每一部燃氣機組後，台電還會陸續將燃煤機組轉為備用，最終僅會有6部燃煤機組轉為備用，相較現況更可大幅減少燃煤量。

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徐淑芷表示，備用機組要啟動程序也只有限定要維持供電穩定等國安情況才會啟動，當時在環評會議上台中市政府也強調啟動不是問題，因為他們會嚴格監督及控管，而環評委員也認為備用是保險，「多一部備用即多一分保障」，最後達成共識通過環評。

「環評委員審查案子絕對是公正客觀。」徐淑芷說，環評審查通過也有確保環境保護是優先、且考量增氣減煤、能源需求及國家安全的原則下最大共識，環評通過之後，環境部一定會嚴格監督，也邀請台中市政府來執行嚴格監督。

另外，對於外界質疑中火二期環評通過速度快，徐淑芷說，環境部對於每一個環評案都是同樣程序，開發單位只要報告書寫得好，而且都有具體回應委員意見，審查就會比較順利。（編輯：管中維）1131101