政府要當中央山脈 卓榮泰：蘭嶼電纜地下化可提前完成

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（中央社記者溫貴香台北2日電）行政院長卓榮泰今天赴蘭嶼勘災，宣布「蘭嶼全島電纜地下化」工程，可提前到明年中、下一個颱風季來臨以前完成。他並說，總統賴清德告訴他，台灣有中央山脈可以保護，但一些島嶼沒有，「中央政府要成為大家的中央山脈」。

康芮颱風釀災，卓榮泰上午赴台東縣蘭嶼鄉視察災損復原情形，他中午在臉書發文表示，今年幾次颱風，花東還有蘭嶼首當其衝，這次颱風中心通過蘭嶼，造成停電、通訊也一時受影響，大家都十分擔心，他一定要到現場看一看才能安心。

他說，此行不只是來關心族人、在地居民，也不只是看看災後損害及復原狀況，而是來解決問題。來了之後看到已經在復原中，都是在地居民齊心協力清掃整理，讓生活逐步恢復正常。

卓榮泰說，蘭嶼國小、椰油國小、蘭嶼高中都有回報災情，教育部已經核定蘭嶼高中初估修繕經費，另也核定新台幣500萬經費給台東縣政府做學校復原，後續還有需要解決的，中央與地方一起努力。

他說，這次欣慰的是有兩個超前，第一個是此次颱風造成全島有1900多戶停電，在台電人員的努力下復電進度超前，今晚午夜前可以將剩下的190戶全數復電。

此外，他表示，去年小犬颱風來時也造成蘭嶼很大衝擊，感謝前行政院長陳建仁當時核定新台幣10億經費，原訂2025年底前要完成的「蘭嶼全島電纜地下化」工程，可以提前到年中、下一個颱風季來臨以前完成。

卓榮泰表示，雖然工程有海運材料機具及岩石地質施工等挑戰，但為了確保蘭嶼鄉親在天然災害期間用電無虞，他請台電務必要在這個時程內完成，讓蘭嶼電網有更好的韌性。

他提到赴蘭嶼視察前，總統賴清德特別跟他說，台灣有中央山脈可以保護，但一些島嶼沒有中央山脈保護，只有靠中央政府，「中央政府要是大家的中央山脈」。

卓榮泰說，他要跟東清（Iranmeylek）、野銀（Ivalino）、朗島（Iraraley）、椰油（Yayo）、漁人（Iratay）、紅頭（Imaorod）6個部落的族人、鄉親報告，無論是原委會的急難救助發放與房屋住宅修繕補助，只要有不足，政府一定會想辦法。（編輯：黃瑞弘）1131102