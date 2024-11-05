國防部：中共藉全球安全倡議 圖塑造形象加深影響力

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（中央社記者游凱翔台北5日電）國防部今天表示，北韓炸毀鐵路後，中共即呼籲兩韓停止挑釁行動，並避免評論北韓派兵援俄之舉，顯示中共意圖以推動「全球安全倡議」框架，形塑「中國特色」的國際安全架構，塑造中共調停爭端形象加強國際影響力。

國家安全局、國防部明天將至立法院外交及國防委員會專案報告「北韓派兵加入俄烏戰爭、南北韓衝突及日本眾議院改選，對台灣在地緣戰略地位之影響」，並備質詢。

國防部在書面報告書中指出，北韓炸毀連接兩韓的京義線、東海線鐵公路後，中共即呼籲兩韓停止挑釁行動，並避免評論北韓派兵至俄羅斯之舉，顯示中共意圖以推動「全球安全倡議」框架，形塑「中國特色」的國際安全架構，運用當前全球衝突不斷的國際局勢，塑造中共調停爭端形象及加強國際影響力。

國防部也提到，美國防部針對北韓加入俄烏戰爭，表示不對烏克蘭運用美製武器施加新限制，但仍未同意深入打擊俄國，顯示美國避免升高區域衝突，防止俄烏戰爭、以哈衝突等情勢，分散美國處理印太安全議題的能力，但美國在印太仍將持續聯合友盟，遏制中共軍事擴張。

針對區域環境變動對台灣的影響，國防部強調「台灣戰略地位不受影響」，並指出，歐盟與北約在應對俄烏戰爭之際，北約自2022年起，連續3年於峰會聲明「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

另外，南韓與美國召開「安全協商會議」的聯合聲明，也強調台海和平穩定的重要性，顯示國際社會不樂見中共成為區域霸權，重視台灣抗衡中國第一線的戰略地位。

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至於台日關係，國防部指出「台日關係仍會穩定成長」。原因是，現任執政黨自民黨長期友台，眾議院第二大黨黨魁野田佳彥於今年8月來台參加「凱達格蘭論壇」 ，強調台日共享民主價值、在經濟上具高度互補性，雖執政聯盟未取得過半席次，但兩國情誼深厚，台日關係將維持穩定友好。

國防部最後強調，中共對台作為受內外因素驅動，內部包括政權穩定、民族主義、經濟發展壓力等促成中共採取強硬立場；外部方面，美中競爭加劇、區域地緣政治變化等亦為中共帶來挑戰，因此現階段中共將續採認知作戰及軍事施壓，對台灰色地帶襲擾。（編輯：林興盟）1131105