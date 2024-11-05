謝立功：檢舉內容謬誤 去民眾黨中評會說明有何意義

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（中央社記者陳俊華台北5日電）民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，民眾黨前秘書長謝立功拋出認罪協商議題，民眾黨中評會接獲檢舉，擬7日邀謝立功說明。謝立功今天說，檢舉內容不正確，目前無意赴約，「我去有何意義？」

謝立功日前在節目上曾拋出柯文哲認罪協商概念，認為柯文哲可調整訴訟策略，爭取最有利的結果。不過也引發支持者不滿，有支持者要求謝立功退黨、有人則喊應開除謝立功黨籍。

民眾黨中評會收到黨員申訴後，將立案調查，並預計7日邀請謝立功到會說明。謝立功今天接受「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪時表示，目前尚未收到中評會7日會議正式通知，但出席意願不高，會考慮是否發布書面回應。

謝立功說，他提出的是認罪協商概念，並未說過「獲得減刑是柯文哲最好的選擇」，言論遭斷章取義；且檢舉內容有嚴重謬誤，目前他無意赴約，「我去有何意義？」

另外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌中午接受「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，昨天他接到一位「綠營超級大老」的電話，對方對民進黨有很多批判，現在在媒體界還是很活躍，這位大老是第一次主動跟他聯絡。

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黃國昌指出，這位大老說，現在外界有很多人要讓民眾黨分崩離析、擊沉第三勢力，這樣藍綠政治利益才會變得更大，並對他說「你們一定要加油、你們一定要撐住」，民眾黨這股第三勢力的力量，對台灣未來發展至關重要。

黃國昌說，這位大老也要民眾黨繼續好好認真、努力工作，這通電話沒有任何政治目的，也沒有開口遊說，只是純粹的加油，他覺得很感動。外界見縫插針、散播謠言，想看到民眾黨內部「宮鬥劇」，現在民眾黨內沒有上演宮鬥劇，只有每個人在自己工作崗位上把事做好。（編輯：翟思嘉）1131105