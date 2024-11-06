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駐泰代表投書泰媒 籲支持台灣參與國際刑警組織

2024/11/6 19:19
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（中央社記者呂欣憓曼谷6日專電）駐泰代表張俊福投書多家泰國媒體，指出台灣有能力且致力於打擊跨境犯罪，呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以彌補目前跨國犯罪情資交換不足的漏洞，共同維護國際治安。

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會於4日到7日在英國格拉斯哥舉行，駐泰代表處今天發布新聞稿指出，張俊福投書泰國鮮新聞（Khaosod）、經理日報（MGR Online）和國家報（Banmuang）等主流媒體，呼籲支持台灣參與國際刑警組織，創建更安全的地球村。

張俊福在投書中表示，近年跨境犯罪手法日益翻新且朝向組織化、身分隱匿化及金流虛擬化的趨勢發展，任何國家及人民均有可能淪為被害者，如何加強跨境合作以共同守護正義防線，是當今國際社會的重要議題。

張俊福指出，台灣擁有獨立的警政司法、金融貿易、航空海運與邊境管制系統，並且在打擊跨境電信詐欺、毒品販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面均具有豐富經驗，且深獲國際肯定，讓台灣與國際刑警組織攜手合作，將有助共創更安全的國際社會。

投書中指出，國際合作與即時情資交換是打擊跨境犯罪的關鍵，台灣雖然擁有優秀的執法能力，但因國際政治因素被排除在國際刑警組織之外已經超過40年。

投書指出，因此台灣無法使用國際刑警組織的通訊系統及國際犯罪資料庫，更無法即時取得最新犯罪資訊，或提供重大案件如詐欺、毒品販運等案件的通緝犯、新興犯罪手法及台灣偵辦經驗、偽變造護照資訊等重要情資給世界各國，難以及早從源頭阻斷各類犯罪案件的孳生與蔓延，造成全球打擊犯罪的安全網出現漏洞。

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張俊福指出，台灣在全球100多個國家都享有免簽入境待遇，使台灣護照成為跨國犯罪覬覦的目標之一，台灣警方已偵破多起台灣護照遭他國不法集團違法買賣的案例，犯罪分子在海外多地冒用台灣護照，前往各國躲藏進而從事不法行為、危害國際安全，衍生為地球村嚴重的治安破口。

張俊福強調，台灣位處特殊戰略位置，有能力且持續致力於加強打擊跨境犯罪聯繫與資訊分享，呼籲各界支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以彌補目前跨國犯罪情資交換不足的漏洞，共同維護國際治安。（編輯：韋樞）1131106

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