劉德華來台演唱引媚共爭議 陸委會：政協身分非審查考量

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（中央社記者楊堯茹台北7日電）藝人劉德華來台演唱引發政治媚共爭議，陸委會副主委梁文傑今天表示，中國官方人士來台的審查，基本要求是不可以貶低台灣地位，一旦出現這種情況，將立即請他離境，而非考量對方是否具政協身分。

外交部長林佳龍、陸委會副主委梁文傑上午列席外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

劉德華規劃10月31日在台北小巨蛋舉行演唱會，原本擬風雨無阻，但最後主辦單位宣布接獲場地管理單位北捷通知停辦演唱會場次。

劉德華在台北小巨蛋舉行演唱會，陸委會以「沒有傷害台灣言論」為由同意劉德華演出，立委沈伯洋追問，「沒有傷害台灣言論」較抽象，陸委會劃設的紅線在哪裡。

梁文傑答詢表示，對於傷害台灣言論的解釋，基本要求是不可以貶低台灣作為國家的地位，例如西門搶旗子事件等，若有發生如此情況，將立即請他離境，至於其他官方人士來台有特殊考慮，將視個案處理。

梁文傑說明，雖然劉德華無政協官方資料，且政協在中國黨政體制內是比較邊緣位置，陸委會審查時不會以政協身分為標準，若把紅線劃在政協身分，可能很多中國官方人士、黨政軍人士都無法來。

另外，針對中國人入籍台灣後的參政權問題，梁文傑指出，兩岸人民關係條例規範中國人民取得身分證後，滿10年可以有參政權，國籍法則規定要擔任公職不能有雙重國籍，兩套法律在解釋上會產生衝突。

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梁文傑進一步說明，陸委會去年至今對中國入籍人士參政權問題看法一貫，兩岸人民關係條例僅保障參政權，任公職須回到國籍法，而國籍法主管單位是內政部，內政部可能要有比較明確的解釋。

民眾黨立委林憶君則詢問，共軍山東號編隊是否在美國選後趁機在台海周邊軍演，梁文傑回應，美國大選勝負很明確，共軍趁選後空窗期所有作為的變數不太會產生，不過目前正值共軍例行演訓期間，並非針對美國大選。（編輯：林淑媛）1131107