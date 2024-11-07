川普曾提保護費 梁文傑：應自問是否做好國家安全

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（中央社記者楊堯茹台北7日電）川普篤定重掌白宮，他競選時曾提出「保護費」說。陸委會副主委梁文傑今天表示，台灣應自問是否做好國家安全；在未來可見時間，預期美國政策不會有太大變化。

外交部長林佳龍、陸委會副主委梁文傑7日列席外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

媒體關切，美國大選對美中台關係的影響，又美國總統當選人川普（Donald Trump）競選時曾表示，要對友盟收「保護費」。

梁文傑會前接受媒體聯訪表示，美國新任總統剛剛才當選，政府也還在組建，台灣政府會沉著應對，觀察進展。

梁文傑強調，不管是哪一個候選人當選，台灣都要自問，對於國家安全有沒有做夠多的努力，有沒有還需要做更多的地方，各方面有沒有做到保護自己安全的作法，這才是最重要的事情。

媒體也詢問，川普這次僅有一個任期，預期施政強度將更高，是否擔心台灣處境會像坐雲霄飛車。

對此，梁文傑則說，每次美國有新任總統當選人時，大家就會思考同樣問題，包括政策改變等等，但這幾年觀察下來，美國的對台政策以及對中政策相對穩定，基本上美國國會的共識也非常一致，在未來可見一段時間不至於有太大的變化。（編輯：翟思嘉）1131107