俞大㵢：台無法參與國際刑警組織 打擊犯罪存漏洞

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）台灣1984年在中國申請加入國際刑警組織（INTERPOL）後被迫退出。駐美代表俞大㵢於INTERPOL大會舉行期間投書美媒，強調台灣警政機構無法充分參與或受益於INTERPOL，將使組織在打擊跨國犯罪存在明顯漏洞。

第92屆INTERPOL大會於4日到7日在英國格拉斯哥（Glasgow）舉行，俞大㵢昨天以「要打擊全球犯罪，從納入台灣開始」為題，投書「國家利益」（The National Interest）雜誌。

俞大㵢於文中寫道，台灣在打擊犯罪方面具有豐富經驗及成果，而中國刻意阻撓台灣參與國際社會；台灣無法參與INTERPOL將導致國際犯罪持續猖獗。

他說，台灣以低犯罪率聞名，部分歸功於台灣的高執法標準，台灣警政署具備豐富專業知識，對於打擊跨國犯罪貢獻良多，從詐騙電話到恐怖主義等問題，都能有效應對。

俞大㵢指出，台灣有能力做出許多貢獻，但卻因為政治干擾無法參與。

他表示，中國刻意扭曲聯合國大會第2758號決議的意涵，阻止台灣參與「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，也導致台灣無法參與INTERPOL。

俞大㵢強調，只有透過民主選舉產生政府才有權代表台灣人民，當台灣聲音被壓抑，受害的不僅是台灣，而是全世界。

他說，「我們不能再讓政治因素阻礙打擊全球犯罪」，台灣警方是可靠執法夥伴，讓台灣參與INTERPOL，能更有效打擊國際犯罪。

INTERPOL於1923年9月成立，為全球最大打擊與防制犯罪的警察合作平台，其總部位於法國，成立目的在於確保及促進各國刑警間相互合作。（編輯：張芷瑄）1131107