本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 政治

財劃法衝突陳永康受傷 蔡易餘：狀況混亂無攻擊意圖

2024/11/8 18:50（11/8 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委陳永康（前左）日前在審查財劃法部分條文修正草案時，在藍綠立委爆發激烈肢體衝突中受傷，他8日出席立法院會，朝野立委上前關心傷勢，民眾黨團總召黃國昌（前右）也送花致意。中央社記者裴禛攝 113年11月8日
國民黨立委陳永康（前左）日前在審查財劃法部分條文修正草案時，在藍綠立委爆發激烈肢體衝突中受傷，他8日出席立法院會，朝野立委上前關心傷勢，民眾黨團總召黃國昌（前右）也送花致意。中央社記者裴禛攝 113年11月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）立法院財政委員會6日審查財政收支劃分法部分條文修正草案，朝野立委爆發肢體衝突。國民黨團今天表示，黨籍立委陳永康在民進黨立委的暴力攻擊下，致使右膝韌帶斷裂。遭指責的民進黨立委蔡易餘說，當天狀況非常混亂，他沒有要攻擊任何人，今天開會時也有向陳永康致意。

國民黨團今天發布新聞稿指出，黨團三長包含總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇昨天下午在得知陳永康受傷後，第一時間向陳永康表達黨團全體立委慰問之意，並祝早日康復。

國民黨團表示，對民進黨立委的暴力行徑，表達最嚴厲的譴責。問政可以有不同立場，但使用暴力就是不對，民進黨團必須向全國人民，以及在此次受傷的立委、媒體記者公開道歉。

陳永康今天在立法院院會也現身議場，靜靜坐在座位上，朝野多位立委上前關心傷勢，民眾黨團總召黃國昌也送花致意。

談及陳永康受傷，國民黨立委徐巧芯受訪時說，民進黨在財劃法審查時採取非常暴力的衝突，她在現場看到陳永康非常奮戰，眼角餘光也一度看到陳永康跟蔡易餘對上，在激烈衝突下，陳永康為保護議事人員而受傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐巧芯說，陳永康的個人病情不便透露，從照片上看並無大礙，沒有外界傳言的那麼嚴重，希望民進黨不要再動不動使用暴力，民進黨應該要好好反思。

對於藍營的指責，蔡易餘今天受訪表示，委員會當天的狀況非常混亂，他只是想往主席台方向前進，向國民黨籍財政委員會召委陳玉珍表達不能沒收討論等意見，沒有要推、沒有要攻擊任何人，也不知道陳永康跌倒，是後來有國民黨立委提到此事他才知道，而今天立法院會開會時，他有向陳永康致意。（編輯：林興盟）1131108

#王鴻薇
#林思銘
#徐巧芯
#國民黨團
#傅崐萁
#黃國昌
#民進黨團
#陳永康
#蔡易餘
陳永康
遭指出席美台國防工業會議失態 徐巧芯：造謠抹黑央行理監事會19日登場 林伯豐：台灣應跟進國際降息
蔡易餘
蔡易餘吃播宣傳水上仙草節 遇地震多吃幾口燒肉壓驚財劃法初審藍綠互嗆 逐條審查卡關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：