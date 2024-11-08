財劃法衝突陳永康受傷 蔡易餘：狀況混亂無攻擊意圖

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北8日電）立法院財政委員會6日審查財政收支劃分法部分條文修正草案，朝野立委爆發肢體衝突。國民黨團今天表示，黨籍立委陳永康在民進黨立委的暴力攻擊下，致使右膝韌帶斷裂。遭指責的民進黨立委蔡易餘說，當天狀況非常混亂，他沒有要攻擊任何人，今天開會時也有向陳永康致意。

國民黨團今天發布新聞稿指出，黨團三長包含總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇昨天下午在得知陳永康受傷後，第一時間向陳永康表達黨團全體立委慰問之意，並祝早日康復。

國民黨團表示，對民進黨立委的暴力行徑，表達最嚴厲的譴責。問政可以有不同立場，但使用暴力就是不對，民進黨團必須向全國人民，以及在此次受傷的立委、媒體記者公開道歉。

陳永康今天在立法院院會也現身議場，靜靜坐在座位上，朝野多位立委上前關心傷勢，民眾黨團總召黃國昌也送花致意。

談及陳永康受傷，國民黨立委徐巧芯受訪時說，民進黨在財劃法審查時採取非常暴力的衝突，她在現場看到陳永康非常奮戰，眼角餘光也一度看到陳永康跟蔡易餘對上，在激烈衝突下，陳永康為保護議事人員而受傷。

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徐巧芯說，陳永康的個人病情不便透露，從照片上看並無大礙，沒有外界傳言的那麼嚴重，希望民進黨不要再動不動使用暴力，民進黨應該要好好反思。

對於藍營的指責，蔡易餘今天受訪表示，委員會當天的狀況非常混亂，他只是想往主席台方向前進，向國民黨籍財政委員會召委陳玉珍表達不能沒收討論等意見，沒有要推、沒有要攻擊任何人，也不知道陳永康跌倒，是後來有國民黨立委提到此事他才知道，而今天立法院會開會時，他有向陳永康致意。（編輯：林興盟）1131108