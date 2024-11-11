本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日相指名選舉第1輪無人過半 石破茂、野田佳彥進第2輪決選
首頁 / 政治

中國印尼聲明扭曲2758號決議 外交部籲國際反制謬論

2024/11/11 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北11日電）中國與印尼聯合聲明稱一中原則在聯大第2758號決議得到確認。外交部今天表達強烈抗議指出，聯大第2758號決議無涉台灣，中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，國際社會應共同反制中國謬論。

印尼總統普拉伯沃展開上任後首次國是訪問，8日抵達北京，9日與中國國家主席習近平會面。

中國人民日報報導，會後中方發布「中華人民共和國和印尼共和國關於推進全面戰略夥伴關係和中印尼命運共同體建設的聯合聲明」，提及「印尼重申一貫堅定奉行一個中國原則，該原則在聯合國大會第2758號決議中得到確認」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

對此，外交部下午發布新聞稿表達強烈抗議並嚴厲譴責，並表示這是「不實謬論」。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未治理台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部強調，聯大第2758號決議並未提及台灣，更與台灣無關，該決議並未反映、也不等同於中國所謂的「一中原則」。對於中國持續惡意扭曲該決議，意圖誤導國際視聽，外交部呼籲國際社會共同反制中國謬論。

外交部指出，台印尼共享民主自由等普世價值，普拉伯沃領導的新政府已於10月就任，外交部期盼與印尼新政府在台印尼雙邊關係友好的基礎上持續深化在經貿、農業及教育等各領域的交流合作，共同為區域和平穩定及繁榮發展作出貢獻。（編輯：蘇志宗）1131111

普拉伯沃
印尼打擊線上賭博 政府員工、網紅和名人被捕印尼總統普拉伯沃祝賀川普勝選 訪美可能會面
習近平
秘魯APEC年會登場 台美雙邊擬觸及貿易倡議後續談判川普2.0外交軍事核心 華爾街日報：交易與嚇阻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：