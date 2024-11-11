黃珊珊：藍綠應提財劃法修正草案 理性討論解決問題

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（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院財政委員會今天為確定初審財劃法會議議事錄，藍綠無共識陷空轉。民眾黨立委黃珊珊說，一個月的協商冷凍期執政黨與國民黨應提修正版讓社會公評，理性討論才能面對問題、解決問題。

立法院財政委員會6日在朝野立委爆發衝突下，完成財劃法初審，11日開會能否完成議事錄確認成關注焦點。民進黨立委吳秉叡今天在財委會提案，認為程序違法，議事錄今天應不予確定。由於藍綠立委無共識，財委會陷入空轉。

黃珊珊在臉書發文表示，今天財政委員吵成一團，但民眾黨提出財劃法修正版本今天也會提案，明天排進程序委員會，爭取週五（15日）院會中逕付二讀，與財委會通過版本併案協商。

黃珊珊指出，經大半年溝通與多次公聽會、廣泛討論，行政院從頭到尾都不提版本。當過地方首長的執政黨秘書長竟說不修法是怕地方政府亂花錢，好像主計、審計、地方縣市議員都是廢物一樣。

黃珊珊說，同時，國民黨也說要提出修正版本靠攏民眾黨的主張，但至今依然沒有提出具體內容，可以拿來實質討論。

黃珊珊表示，藍綠兩大黨對於財劃法，都還沒有提出自己的完整版本，未來這一個月的協商冷凍期，應該是執政黨與國民黨提出修正版讓社會公評的時機，大家都拿出版本來理性討論，才是真正面對問題、解決問題。

黃珊珊說，民眾黨版維持原有的主張與立場，主張垂直分配不影響中央正式運作，水平分配不低於地方現有統籌稅款與補助款總額，財政部現有認為最好的分配公式與方案，也都可納入修法版本內，建立穩定長遠的制度。

黃珊珊指出，財劃法本不該是政治意識形態的對立，國家制度建立與落實地方自治，也都是每個政黨的主張。譴責執政者因為中央集權又集錢的魔戒太過誘人，換了位子就換腦袋；但也不希望脫下的魔戒只是單純換個人戴上，讓財政分配的扭曲只是換個方向。

黃珊珊說，要透過建立一個長治久安的制度，將魔戒丟入火山，相信制度而非相信個人，中央與地方政府與人民才能三贏。（編輯：林興盟）1131111