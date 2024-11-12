加拿大國殤日紀念 駐加官員出席並感謝加軍護台海

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（中央社記者程愛芬溫哥華11日專電）11月11日是加拿大國殤日（Remembrance Day），全國各地都有活動，以紀念為國捐軀的軍人們。駐溫哥華辦事處首度受邀參與官方紀念活動，為戰爭受害者祈禱外，也感謝加拿大致力維護台海和平穩定。

今年適逢溫哥華勝利廣場（Victory Square）陣亡將士紀念碑立碑100週年，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣受邀與加拿大陸海空三軍、退伍軍人、皇家騎警、以及各國領事團成員一起參與百年紀念活動。

劉立欣對中央社說，除了向參與戰爭的老兵致敬之外，也為烏克蘭和中東戰爭的受害者祈禱，期盼民主國家繼續共同努力維繫世界和平。「特別感謝加拿大捍衛台海穩定安全，例如上個月加拿大軍艦和美國軍艦再度航經台灣海峽，這是美加軍艦近2年第4度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。」

紀念儀式充滿莊重氣氛，在「最後崗位」（Last Post）的號角軍樂中，眾人默哀、獻花，紀念為國家榮譽和安全獻出性命的軍人。

移民加拿大10年的台灣僑胞劉虹竹和先生、孩子一起來參與紀念活動，她對中央社表示，國殤日對他們的家庭和整個加拿大都非常有意義。「我的外祖父是參與過二次世界大戰的國軍，我先生的父親則曾服役台灣空軍，不幸因公殉職，對我們家庭來說，國殤日特別有感，我們以身為軍人後代為榮，也向所有軍人和他們的家人致敬。」

加拿大有來自世界各地的新移民，許多人對加拿大歷史和國殤日的內涵並不瞭解，加拿大公民協進會會長董達成今天特地帶領一群新香港移民參與國殤日紀念活動。

加拿大和香港有很深的淵源，包括1941年的香港保衛戰，是加拿大軍隊在二戰中參加的第一場陸地戰，當年被派到香港島的1975名加拿大軍人當中，共有554人喪生，493人負傷。

董達成對中央社說：「國殤日活動是一個認識加拿大的好機會，可以體悟加拿大100多年來堅持守護自由民主的強大信念，還可以感受到多元族裔彼此包容、攜手合作的精神。」

國殤日紀念源於英聯邦國家於每年11月11日舉行，加拿大人會在國殤日時配戴紅色的罌粟花（Poppy）來紀念陣亡將士們。

對加拿大來說，今年的國殤日格外有感，因適逢扭轉二戰關鍵的諾曼第登陸80週年，也是參與阿富汗任務結束10週年、賽普勒斯維和行動結束60週年，及加拿大皇家空軍成立100週年的日子。（編輯：韋樞）1131112

溫哥華國殤日紀念活動吸引近千人參與，老兵向戰場上的同袍致敬。許多新移民透過參與活動進一步體悟加拿大守護自由民主的價值觀。 （溫哥華市政府提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年11月12日