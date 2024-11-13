王金平成立智庫 朱立倫盼一起讓兩岸更和平

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）前立法院長王金平今天成立「中道和平聯盟智庫」，國民黨主席朱立倫表示，希望兩岸關係能中道和平，這是王金平的目標，大家也都非常歡迎，希望一起來努力，讓兩岸更和平，讓人民過好日子。

朱立倫今天上午出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶慶祝活動，他在受訪時被問到王金平成立兩岸智庫，以及國民黨對九二共識的態度等議題時，朱立倫回應，在兩岸關係上，國民黨的政策是根據黨綱、黨章等相關規範，這也是長期一貫的立場、堅定的立場。

朱立倫表示，每一位前輩、長輩關心兩岸關係，像王金平的目標就是希望兩岸中道和平，這大家都非常歡迎，他也希望大家一起努力，讓兩岸更和平，讓人民過好日子。

媒體追問，王金平今天成立兩岸智庫，國民黨秘書長黃健庭前往參加，黃健庭是否會成為朱、王間的潤滑劑，來化解黨主席之爭，朱立倫說明，這些都是媒體創造的，他們之間沒有這樣的問題。希望兩岸和平、中道和平的力量能夠讓各界參與，大家都希望兩岸能更和平。

此外，有關福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯獲美國總統當選人川普提名出任國防部長，朱立倫指出，看到川普這一次任命的都是一些有相關經驗，或聲望很好的人選，相信這些人選將來都能夠對於台美關係有很多正面的幫助，當然最重要是美國本身，美國本身現在碰到的一些經濟問題，或是一些內政議題，相信也是這些閣員最重要的任務。（編輯：張若瑤、張均懋）1131113