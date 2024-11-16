台灣馬來西亞互惠自動通關 駐台代表：彼此高度信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部政次田中光15日晚間應邀出席馬來西亞日慶祝大會，馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花致詞時表示，台馬友誼一直強韌友好，且今年互相開放自動查驗通關系統，展現彼此高度信任。

外交部今天上午發布新聞稿指出，馬來西亞友誼及貿易中心15日晚間舉辦「馬來西亞日慶祝大會暨2024馬來西亞美食嘉年華開幕式」，慶祝馬來西亞第67屆國慶日和第61屆馬來西亞日，外交部政務次長田中光應邀出席。

馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花（Aznifah Isnariah Binti Abdul Ghani）在慶祝大會致詞表示，台馬間的友誼一直強韌友好，充滿以人為本的精神，如2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣捐贈200台製氧機給馬來西亞，而台灣今年5月生理食鹽水短缺需專案進口時，馬來西亞是第1個回應的國家。

艾思妮花說，此外，台馬在今年均已互相開放使用自動查驗通關系統（e-gate），不僅便捷兩國旅客旅行，更展現雙方彼此高度信任。

外交部指出，田中光以開幕貴賓身分與艾思妮花同台互動，共同上台主持「2024馬來西亞美食嘉年華」啟動儀式，象徵台馬友好關係。

外交部表示，馬來西亞是新南向政策的重要夥伴，台馬兩國在經貿、教育、觀光、文化及醫衛等各領域密切交流。外交部將秉持「總合外交」政策持續與馬來西亞合作，提升兩國雙邊關係，共同促進區域和平穩定及繁榮。（編輯：林家嫻）1131116