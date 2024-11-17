台灣晉級4強 賴總統：繼續用這股氣勢前進東京

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（中央社記者葉素萍台北17日電）世界12強棒球賽，台灣隊今天以11比3擊退澳洲，確定前進東京複賽。總統賴清德晚間表示，感謝Team Taiwan的每一位台灣英雄，打出一場又一場振奮人心的精彩好球，繼續用這股氣勢，「前進東京，贏得最佳成績！」

世界12強棒球賽台灣隊今天對澳洲隊打擊爆發，全場敲出15支安打，其中林立單場敲出5支安打，包含一發3分砲，終場台灣隊以11比3擊退澳洲，確定與日本攜手前進東京複賽。

賴總統晚間在臉書發文說，「令人振奮的一晚！台灣尚勇！前進東京！」

總統表示，今晚，感謝Team Taiwan的每一位台灣英雄，充分情蒐、果決調度、犀利投球、火燙打擊、全力跑壘、精彩守備，打出一場又一場振奮人心的精彩好球。

總統說，他也要謝謝所有在觀眾席上、電視螢幕前的最佳第10人，所有為Team Taiwan加油的球迷，一起用吶喊聲共同捍衛台灣主場。「台灣英雄加油！繼續用這股氣勢，前進東京，贏得最佳成績！」（編輯：林克倫）1131117