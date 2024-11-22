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賴總統出席國家祈禱早餐會 盼完成3大使命

2024/11/22 10:08
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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天出席國家祈禱早餐會表示，祈求上帝賜給他智慧、勇氣和能力，帶領台灣人民完成維護國家生存發展，不容外來極權侵略與併吞、追求和平，保護國人生命財產安全並維護印太和平穩定，以及照顧2300萬人的生活等3項使命。

總統上午出席2024年國家祈禱早餐會致詞表示，過去台灣團結一致，度過許多難關，展望未來，仍然要面對氣候變遷、地緣政治變化，甚至國內諸多社會問題等挑戰，還有許多產業和社會制度的轉型。

總統提到，這些年來台灣在國際舞台上嶄露頭角，不僅僅因為經濟成就，更因堅守民主、自由與人權的核心價值，努力促進世界的民主、和平與繁榮。因此，目標不只是讓台灣繁榮發展，而是要讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多國家和人民。

他說，教會重視團結與互助，或許有不同立場、不同聲音，但有共同目標，可以在尊重與包容的基礎上攜手推動台灣未來發展。唯有在彼此的尊重與理解中，台灣才能更加團結，讓這塊土地上的人們一起走在進步與繁榮的道路上，以台灣的民主、自由為榮，以台灣的成就為傲。

總統感謝大家為國家以及為他祈禱，也衷心祈求上帝賜給他智慧、勇氣和能力，能夠帶領台灣人民完成3項使命。

第一、維護國家生存發展，不容外來極權侵略、併吞國家。第二、追求和平，保護全體國人生命、財產安全，也維護印太和平穩定，為國際社會作出貢獻。第三、照顧2300萬人的生活，不只是科技產業要發展、中小企業也要發展，經濟發展果實為人民所共享，特別照顧弱勢民眾。

總統深信台灣就是上帝賜給2300萬人的迦南美地，只要堅定、有信心，2300萬人也會是上帝的軍隊、耶和華的軍隊。

他再次感謝教會所發揮的力量，在台灣轉型與成長過程中，教會扮演不可或缺的角色，落實羅馬書12章所說「眾人以為美的事要留心去做」，不論是透過慈善、教育、醫療，還是鼓勵心靈成長，教會的貢獻提供了精神支柱，也成為社會穩定力量，政府也會持續和教會密切合作，讓人民獲得更好照顧、擁有更好機會。

總統提到，羅馬書15章13節說到，「但願使人有盼望的神，因信將諸般的喜樂、平安充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力大有盼望」，這也是國家祈禱早餐會的主題經文，今天一起為國家祈禱，也為每個國民祈禱，將信仰化為實際行動和力量，共同為台灣的未來努力，讓台灣成為一個更加美好的家園。

最後，牧長禱告團隊一起為總統禱告。2024年國家祈禱早餐會以「信、望、愛、和平與讚美」精神貫穿全場，展現國禱會為人民、政府、國家及世界和平祈禱的初衷。（編輯：林家嫻）1131122

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