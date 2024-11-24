12強台灣隊爭冠 AIT打氣：終於不用精神分裂

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（中央社記者楊堯茹台北24日電）12強棒球賽美國隊收下季軍，美國在台協會（AIT）在社群媒體發文慶祝表示，大家的謝謝都聽到了；談及晚間台日冠軍戰，AIT幽默地說，「今天看球終於不用精神分裂」，並強調「台北大巨蛋神預言！」

世界12強棒球賽季軍戰今天上午登場，美國隊以6比1擊退委內瑞拉隊，AIT在官方臉書發文指出，「大家的謝謝我們都聽到了！恭喜美國隊榮獲2024年世界12強棒球賽季軍！」

由於美國收下季軍，晚間冠軍戰後，確定台灣、日本、美國將會一起受獎。AIT發文特別標注「好朋友一起站上頒獎台」，還幽默地說：「今天看球終於不用精神分裂」，晚上繼續加油。

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此外，AIT小編也在留言區附上日前外交部長林佳龍、日台交流協會副代表高羽陽與AIT處長谷立言（Raymond Greene）一起在台北大巨蛋，觀看台日大戰的照片，並留言：「台北大巨蛋神預言！」

美國隊昨天擊退委內瑞拉隊時，AIT在臉書發文慶祝勝利外，也一語雙關表示「不客氣」，意指美國隊勝出的同時，讓台灣隊晉級冠軍戰，大批台灣網友留言「謝謝美國」、「謝謝最堅定的好朋友美國」。（編輯：林克倫）1131124