12強台灣首奪冠 朱立倫：全中華民國驕傲

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）世界12強棒球賽今天冠軍戰，台灣隊擊敗強敵日本隊，奪史上首次世界第一榮耀。國民黨主席朱立倫晚間表示，世界12強棒球賽，一步一步凝聚台灣人心，這就是台灣精神，中華隊的勝利是全中華民國的驕傲，是台灣的勝利。

世界12強棒球賽今天台日爭冠，台灣隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場台灣隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

朱立倫晚間透過臉書表示，中華隊世界總冠軍，一開始，不管外界看不看好，台灣民眾保持著挺自己人的精神，球員精銳盡出，展現平日訓練的實力，每一場比賽必認真守候，今天，終於讓大家等到了。

朱立倫說，世界12強棒球賽，一步一步，凝聚台灣人心，這就是台灣精神，中華隊的勝利是全中華民國的驕傲，是台灣的勝利。

朱立倫強調，「我中華隊，我驕傲，沒有不可能，只要有決心，我們一定能贏」。

國民黨也透過臉書表示，「世界可以不看好，但冠軍是我們的。中華隊創造歷史，拿下世界冠軍；當左鄰右舍開始歡呼，我們都知道，我們的團結取得了勝利」。

國民黨指出，賽事開打前，縱使媒體可以看衰、縱使他國可能無視、縱使球迷有所擔憂。但是本屆的中華英雄們證明，沒有不可能。這次中華隊的「投、打、守」絕對是世界一流，不只創造了歷史，更讓全世界都看見台灣棒球的實力。

國民黨表示，今天的比賽中華隊將士用命，有林家正、陳傑憲石破天驚的全壘打，還看見了潘傑楷拚盡全力的撲壘，謝謝中華英雄們，再次團結了台灣，2024年11月24日擊敗了日本隊，創造了歷史。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1131124