精進綠能政策 卓榮泰：不鼓勵小面積開發太陽光電

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（中央社記者賴于榛台北27日電）為精進綠能政策，行政院長卓榮泰今天表示，太陽光電開發案若選址的土地面積太小，有可能影響周邊環境疑慮，政府將不鼓勵廠商開發。為保護農漁民權益，讓農漁民樂於與國家政策合作，相關租金條件權利，該給的要給。

Yahoo TV「齊有此理」日前專訪行政院長卓榮泰，今天播出完整內容。

談到綠能弊案如何防範，卓榮泰說，政府已經做出調整，包含將綠能流程透明化、申請程序簡化、設立檢舉平台，以及加強中央與地方合作，近日也開會討論精進措施，第一，未來太陽光電開發案若選址的土地面積太小，有可能影響周邊環境疑慮，政府將不鼓勵廠商開發。

其次，卓榮泰說，不能讓沒有公權力的廠商直接面對民眾與地方勢力，政府必須將制度設計好，才能雙向保護廠商與民眾，不讓犯罪肆無忌憚；第三，則是要保護漁民跟農民，為讓農漁民樂於配合國家政策，必須調整給予的權益，相關租金、條件、權利該給的要給，也讓類似開發案不要再受到地方人士左右。

卓榮泰也提到，發生台鹽綠能案政府很痛心，未來透過公權力介入後，類似事件一定要徹底遏止。（編輯：林淑媛）1131127