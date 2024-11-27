指定NCC委員陳崇樹 卓榮泰：先行代理主委

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）NCC組織法修正案12月1日正式施行，因刪除延任條款，目前NCC代理主委翁柏宗將卸任。行政院長卓榮泰今天被問及是否確定由現任NCC委員陳崇樹接任時表示：「先行代理」。

國家通訊傳播委員會（NCC）先前表示，12月起因為NCC組織法修正案施行，刪除延任條款後，12月起NCC將剩下王正嘉、王怡惠與陳崇樹3位委員，行政院將從3位委員中指定1人擔任代理主委；後續NCC只能召開委員諮詢會，無法召開正常委員會議，NCC跟打詐、廣電申訴相關的104項業務將無法處理。

卓榮泰今天下午出席113年全國績優志工表揚典禮，雖未安排受訪，但聽到中央社記者提問NCC主委是否確定由現任委員陳崇樹代理，他點頭表示：「先行代理」。

NCC稍早證實，行政院發文指定由現任NCC委員陳崇樹擔任NCC代理主委，自12月1日起生效。

陳崇樹畢業於台大電機工程學研究所碩士，專長為電信領域，包括通信傳播技術、頻譜管理與通訊傳播監理等，曾擔NCC主秘與基礎設施與資通安全處長等職務。（編輯：陳清芳）1131127