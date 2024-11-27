本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
NCC
新聞專題
NCC1/300
首頁 / 產經

練台生3系統投資全國數位未先申報 遭NCC罰60萬

2024/11/27 15:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC今天表示，東亞、東台與東台有線播送系統今年投資全國數位，違反有線廣播電視法中，系統投資系統需先向NCC申請核准的規定，違規事證明確，開罰東亞等3系統各新台幣20萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議年代集團董事長練台生旗下東亞、東台與東台有線播送系統（東亞等3家公司）申請投資全國數位案，以及全國數位持股5%以上股東變更案，兩案都許可通過。

NCC今天說明，此案源於東亞等3家公司5月送件投資申請案，但從相關資料發現，投資案已經在4月完成交割，後續6月也在公開資訊觀測站看到股權申報等資訊。

NCC指出，後續也請業者到會說明，依照有線廣播電視法第23條第2項第3款規定，系統業者若投資其他系統必須事先申報，以被投資系統經營者全國數位申報股權登記資料來看，東亞等3家公司已完成股權交易，違規事證明確，因此開罰。（編輯：翟思嘉）1131127

NCC
防堵網路電話遭詐團濫用 NCC修法因應12月起恐剩3委員 NCC：無法處理打詐、廣電申訴業務
NCC
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
指定NCC委員陳崇樹 卓榮泰：先行代理主委
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：