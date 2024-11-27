練台生3系統投資全國數位未先申報 遭NCC罰60萬

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC今天表示，東亞、東台與東台有線播送系統今年投資全國數位，違反有線廣播電視法中，系統投資系統需先向NCC申請核准的規定，違規事證明確，開罰東亞等3系統各新台幣20萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議年代集團董事長練台生旗下東亞、東台與東台有線播送系統（東亞等3家公司）申請投資全國數位案，以及全國數位持股5%以上股東變更案，兩案都許可通過。

NCC今天說明，此案源於東亞等3家公司5月送件投資申請案，但從相關資料發現，投資案已經在4月完成交割，後續6月也在公開資訊觀測站看到股權申報等資訊。

NCC指出，後續也請業者到會說明，依照有線廣播電視法第23條第2項第3款規定，系統業者若投資其他系統必須事先申報，以被投資系統經營者全國數位申報股權登記資料來看，東亞等3家公司已完成股權交易，違規事證明確，因此開罰。（編輯：翟思嘉）1131127