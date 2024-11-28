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遭疑考察日本公廁吃喝玩樂 環部：去廁所很難吃喝

2024/11/28 11:36
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（中央社記者張雄風台北28日電）立法院今天繼續審查環境部預算，有立委指出預算編列去日本考察公廁，質疑是否只是去吃喝玩樂。環境部解釋，是考察東奧期間設計的公廁及AI技術應用等，「去廁所很難吃喝」。

立法院社會福利及衛生環境委員會繼續審查「中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算」，其中1項預算規劃考察日本先進公廁設施及如廁文化推動情形，編列新台幣16萬元。

國民黨立委蘇清泉認為，環境安排出國考察除了日本，還有針對其他業務去新加坡等地，出國考察若能落實是有幫助，但不能只是去吃喝玩樂。

民進黨立委劉建國認為，若能說明台灣與國外公廁的落差在哪裡，或許較有說服力；台灣廁所這麼久的時間都沒有辦法精進，難道一定要看某個國家的大型活動中的廁所才能進步。

環境部環境管理署長顏旭明表示，東京奧運有17個非常著名的公廁，有很好的設計，希望透過學習對台灣整體公廁能有很好的提升；他並強調不會是吃喝玩樂，「去廁所很難吃喝」。

顏旭明說，以往台灣對公廁的要求是不髒不臭不濕，現在的目標是要改變如廁文化；興建公廁能做為公共藝術，並納入AI技術，能舒適安全使用；此外，也學習如多元性別的公廁，與環境、當地文化融合，這部分日本的作法相當不錯，希望未來也能以台灣的公廁為榮。

環境部長彭啓明針對AI部分說明，目前已經有能透過器材偵測異味，讓清潔人員可以快速清潔，而不只是現在單靠排班的方式，相信可以更精確調度人力。

經過討論，立委同意將環境部各項出國預算合併減列10萬元。（編輯：管中維）1131128

顏旭明
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彭啓明
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