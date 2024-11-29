陸生團赴陽明交大 進行音樂交流

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）馬英九基金會邀請陸生團訪台，今天到陽明交通大學陽明校區，進行兩岸學生音樂交流活動，負責演奏小提琴的陸生李澤森表示，音樂是好的溝通橋梁；演奏葫蘆絲的陸生于書涵則希望，能讓更多台灣人了解這個民族樂器。

馬英九基金會邀請中國大陸7所大學共40名師生組訪台，今天進入第3天行程，上午首站來到陽明交通大學陽明校區，北京清華大學學生李澤森、福建師範大學學生于書涵分別演奏小提琴與葫蘆絲，與陽明交大學生進行音樂交流。

李澤森在受訪時表示，今天表演的是「梁祝小提琴協奏曲」，而音樂屬於全體人類的，希望透過音符，表達自己對於這次訪問台灣的熱情期待，以及對主辦方的感恩。

李澤森說，音樂是好的溝通橋梁，大家只要有共同喜歡的曲目、演奏家或歌手，都可以樂交友。他也提到，小時候就與父母親來過台灣，吃過鹽酥雞、杏鮑菇，這次希望可以嚐嚐臭豆腐。

于書涵表示，從小就開始學習葫蘆絲，這是一種小眾樂器，來自中國雲南省，希望有更多台灣人可以了解這個民族樂器。這是她第一次來台灣，非常喜歡這裡，也吃到很多美食，很高興能與台灣學生一起聊美食與日常生活。

陸生團在結束上午與陽明交通大學的音樂交流後，下午將前往文化大學進行體育交流，預計安排中國大陸桌球奧運金牌選手馬龍與台灣桌球選手陳思羽、蔣澎龍交手。

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針對有媒體以「乒乓外交」形容這場體育交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，兩岸並非國與國的關係，而是特殊關係，兩岸交流乒乓球運動非常好，這畫面如果傳到中國大陸與全世界，都是好事，代表兩岸可以沒有緊張衝突，能進行和平交流。

此外，針對陸委會指對岸限制陸生來台，蕭旭岑表示，台灣自己不要說別人，請問陸委會所謂的限團令怎麼來的，台灣到現在還有橙色警戒，不斷限制台灣人前往中國大陸；不要有嘴說別人，沒有臉面對自己，兩岸交流不能斷，應該開放更多學生交流。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1131129