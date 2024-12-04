內政部：貿然全面推動租賃實價登錄 恐掀租金上漲潮

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（中央社記者高華謙台北4日電）房仲全聯會建議全面推動租賃實價登錄。內政部說，因難以掌握實際租金，且契約期間變動頻繁、出租標的條件差異大，若貿然推動，恐造成租屋市場閉鎖、租金上漲等3大負面影響。

針對中華民國不動產仲介公會全國聯合會建議應全面推動租賃實價登錄，內政部今天發布新聞稿表示，房屋租賃是私權行為，而書面及登記不是租約必要行為，難以掌握實際租金，且契約期間變動頻繁，加上出租標的設備、條件差異大，如果貿然全面推動租賃實價登錄，恐造成租屋市場閉鎖、租金上漲與作價登錄等負面影響，須嚴謹審慎。

為推動租屋市場資訊透明化，內政部表示，自民國101年已規定租賃仲介案件應實價登錄，且透過租賃條例立法與修法，規定租賃住宅服務業應提供租賃案件資訊，及包租業轉租案件應辦理實價登錄。

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內政部說，今年8月在去識別化、個資保護、促進租金透明原則下，內政部已運用租金補貼案件資料，分別公布大專校院周邊、全國各行政區不同租屋類型租金統計，提供民眾當地租屋合理價格參考，也獲得許多大專院校學生、家長與社會支持。

此外，內政部表示，推動租屋市場透明是住宅政策重要一環，未來將持續與各界對話溝通，蒐集各界意見，在兼顧個資隱私與符合民眾需求前提下，定期公布租金統計資料，逐步且務實推動租屋市場透明。（編輯：楊凱翔）1131204