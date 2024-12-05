軍校課程調整 嚴德發：培養軍人武德效法黃埔先烈

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（中央社記者吳書緯台北5日電）傳出國軍各軍事院校將刪除「中國現代史」課程改為教授「世界史」；曾任國防部長的退輔會主委嚴德發今天表示，官校教育是初官養成教育，最重要的是培養愛國家、愛百姓，忠於國家、忠於百姓的軍人武德，並效法黃埔先烈的情操。

傳出國軍各軍事院校將刪除「中國現代史」課程改為教授「世界史」；國防部3日回應，國軍所屬軍事院校依大學法享有學術自由與自治，課程訂定需經各校的課程設計審查委員會審議，國防部尊重學校審議結果。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分；嚴德發上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對軍校課程調整，嚴德發表示，官校教育主要是初官養成教育，他個人認為最重要的是培養愛國家、愛百姓，忠於國家、忠於百姓的軍人武德，同時要效法黃埔先烈先賢，當年為了守護國家犧牲奉獻，所付出的情操與志節，中華民國的生存發展與黃埔這條臍帶，是剪不斷的。

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多位國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率的逐年降低。

嚴德發表示，年金改革議題在他擔任國防部長時，針對軍方的部分是單獨處理，因為眾所周知軍人的風險性比較高，當年制度是朝向比較優渥的方式來處理，比方說「55+2」（服役滿20年起支俸率55%、年增率2%），還有所得替代率達90%等，整個是軍人退休後能夠領得長久，因為現在領退休俸的人比較多，繳退休金的人比較少，所以希望能夠建立長久的制度來規劃。（編輯：張均懋）1131205