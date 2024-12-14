雙城論壇訪團未全團核准 藍委：蔣萬安要挺住壓力

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）雙城論壇將於17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名陸媒記者申請來台審核未過。國民黨立委李彥秀今天表示，民進黨此舉「抗中、圍蔣、安撫深綠」，台北市長蔣萬安要挺住壓力，保持善意、溝通對話，這是北市府的挑戰，更是台灣的機會。

雙城論壇將於17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名陸媒記者申請來台審核未過。陸委會回應，國台辦推出「懲獨22條」等不友善行為，必須嚴審對岸涉台官員來台，藉此表達抗議與不滿。

李彥秀今天說，原本期待誇大中共軍事訓練，棒打雙城論壇，把蔣萬安塑造成「親中」形象的民進黨政府，在連續被美國軍方以及美國在台協會（AIT）打臉後，退而求其次，封殺大陸團上海台辦主任以及媒體記者11人，企圖用「抗中、圍蔣、安撫深綠」挽回頹勢。

李彥秀指出，「精準對蔣萬安動手」，將是下一階段民進黨轉進的首要目標。她要提醒蔣萬安，兩岸關係越緊張，溝通管道越受阻，更是凸顯雙城論壇的意義與價值。

李彥秀認為，雙城論壇是兩岸僅存的正式對話管道，民進黨政府當然希望摧毀兩岸城市交流的臍帶，獨攬兩岸關係的話語權。蔣萬安要挺住壓力，保持善意、溝通對話，是北市府的挑戰，更是台灣的機會。

國民黨立委許宇甄表示，民進黨黨綱主張保障新聞自由，但實際作法卻是雙重標準。

她說，兩岸需要多元溝通管道，累積善意空間，製造和解對談契機，若連10多年來的雙城論壇都要遭受民進黨政府打壓、限制，無疑是在向陸方釋放終止交流訊號，將兩岸交流推向死胡同，陸委會、國台辦都應保留理性對談的空間，一起為促進兩岸和平而努力。（編輯：黃瑞弘）1131214