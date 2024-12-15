M1A2T抵台 台北港15日晚間全碼頭保養暫停作動

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（中央社記者吳書緯、吳家昇台北15日電）台灣向美國採購108輛M1A2T戰車，據傳首批38輛戰車由國籍航商貨輪自美國西岸起運，今天凌晨運抵台北港。台北港也發出公告，今晚6時起至明天上午7時因港區設備保養，全碼頭與儲區機具皆「暫停作動」。

台北港貨櫃碼頭股份有限公司於官網貼出「台北港貨櫃碼頭設備保養通知」指出，15日晚間6時至16日早上7時，將實施設備維護保養，作業期間管制站交領作業暫停服務；期間全碼頭與儲區機具皆暫停作動，待保養完畢後再行復工。

中央社攝影記者今天上午赴新北市八里區瞭解台北港內動靜，港區周邊現場未見大型拖板車隊或是軍方人員，但已有熱情軍事迷守候在八里地區的制高點，準備以相機記錄M1A2T戰車抵台的歷史時刻。

台灣對美採購108輛M1A2T戰車，根據規畫，113年至115年將各別接裝38輛、42輛、28輛；對於首批M1A2T戰車抵台，儘管民眾引頸期盼，但軍方態度低調以對，對於抵台時間與港口皆守口如瓶。

據傳載運首批M1A2T戰車的國籍航商貨輪，自美國西岸港口啟航後，已於今天凌晨進入台北港碼頭，但今天晚間起是否卸載戰車，仍待軍方證實。（編輯：林克倫）1131215

台灣向美國採購108輛M1A2T戰車，據傳首批38輛戰車由國籍航商貨輪自美國西岸起運，15日凌晨運抵台北港，台北港也發出公告，15日晚間6時至16日早上7時將實施設備維護保養，作業期間管制站交領作業暫停服務。中央社記者吳家昇攝 113年12月15日