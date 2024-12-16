前瞻第5期特別預算案 立院初審減列1億5230萬元

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院財政等6個委員會聯席會議今天審查歲出規模新台幣703億5萬元的前瞻計畫第5期特別預算案，合計通過減列1億5230萬元，後續將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查行政院函請審議「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案（114年度）」，處理朝野立委提案合計280案。

為奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，政府自民國106年9月推動前瞻基礎建設計畫至今。根據國家發展委員會今年10月17日召開第124次委員會議，就前瞻基礎建設計畫執行情形提出報告，前瞻基礎建設計畫目前執行至第4期，已投入7696億8792萬元。第4期截至113年第3季（112年1月至113年9月）止，計畫經費達成率為76.89%，各項建設均穩健推展中，預估年底可達成96%的目標。

根據行政院編具前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，實施期程為114年度，按計畫別編列情形包括軌道建設56億6410萬元、水環境建設217億9710萬元、綠能建設31億5700萬元、數位建設123億9102萬元、城鄉建設221億4641萬元、因應少子化友善育兒空間建設4億7244萬元、食品安全建設13億5000萬元、人才培育促進就業建設33億2198萬元，以上歲出所需財源703億5萬元全數以舉借債務支應。

由於前瞻計畫是屬於連續性計畫，相關經費主要用於補助地方，朝野立委不分黨派支持地方建設。立法院初審前瞻計畫第5期特別預算案時，如同對第1、2、3、4期預算的支持，對於未獲共識項目多採暫時凍結部分預算，取代刪除或減列，遭凍結部分預算的提案，相關部會未來提出書面報告後就可動支，並非刪減。

不過，立委也考量政府債務舉債金額逐年增加，盼減少公帑支出，包括國民黨立委賴士葆等人都提出多項減列預算提案，譬如同意發展綠能、數位等建設，但要求精簡經費。

立法院財政等6個委員會聯席會議今天處理預算提案，審查結果分別減列行政院主管相關計畫預算1800萬元、內政部400萬元、財政部80萬元、經濟部5700萬元、交通部400萬元、環境部350萬元、數位發展部6500萬元，合計減列1億5230萬元。（編輯：翟思嘉）1131216