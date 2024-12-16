改善水患 台南仁德新建雨水箱涵完工

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市仁德區德糖路及德善一街周邊地勢低窪地區雨後易積水，經向中央爭取經費新建雨水箱涵，9月完成水路貫通，12月初完成路面鋪設，可望降低當地水患機率。

台南市長黃偉哲上午視察工程並聽取簡報，接受媒體聯訪表示，面對極端氣候考驗，市政建設持續精進治水防洪，按部就班完善民生基礎建設，多一分防範即為市民多一分保障，降低淹水風險。希望工程完工後讓仁德區民眾免受水患之苦，提供民眾安全幸福宜居環境。

台南市水利局長邱忠川說明，仁德區後壁里、新田里德糖路及德善一街周邊低窪地區，僅仰賴後壁厝排水明溝排水，每逢豪大雨遇外水高漲易造成積淹水。

邱忠川指出，這項區域雨水下水道工程配合都市計畫道路，於109年底完成下游段箱涵建置，再向中央爭取前瞻基礎建設計畫整治經費，接續辦理上游段雨水箱涵新建與周遭側溝系統改善工程，採新建箱涵、地下推進及埋設排水管涵等方式建置下水道系統，加速地表逕流排入，改善排水問題。

他說，施工過程遭遇自來水輸水幹管及天然氣管線影響，並為避免影響仁德區中正路與德糖路口交通，採地下推進，排除萬難完成路口段排水銜接，在今年9月、10月低壓帶、颱風接連影響期間，周邊未再發生淹水，保護面積約2.6公頃。（編輯：孫承武）1131216