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改善水患 台南仁德新建雨水箱涵完工

2024/12/16 12:23（12/16 12:36 更新）
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台南市政府向中央爭取經費辦理仁德區德糖路上游段雨水箱涵新建工程完成，台南市長黃偉哲（前右3）16日前往視察。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月16日
台南市政府向中央爭取經費辦理仁德區德糖路上游段雨水箱涵新建工程完成，台南市長黃偉哲（前右3）16日前往視察。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月16日
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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市仁德區德糖路及德善一街周邊地勢低窪地區雨後易積水，經向中央爭取經費新建雨水箱涵，9月完成水路貫通，12月初完成路面鋪設，可望降低當地水患機率。

台南市長黃偉哲上午視察工程並聽取簡報，接受媒體聯訪表示，面對極端氣候考驗，市政建設持續精進治水防洪，按部就班完善民生基礎建設，多一分防範即為市民多一分保障，降低淹水風險。希望工程完工後讓仁德區民眾免受水患之苦，提供民眾安全幸福宜居環境。

台南市水利局長邱忠川說明，仁德區後壁里、新田里德糖路及德善一街周邊低窪地區，僅仰賴後壁厝排水明溝排水，每逢豪大雨遇外水高漲易造成積淹水。

邱忠川指出，這項區域雨水下水道工程配合都市計畫道路，於109年底完成下游段箱涵建置，再向中央爭取前瞻基礎建設計畫整治經費，接續辦理上游段雨水箱涵新建與周遭側溝系統改善工程，採新建箱涵、地下推進及埋設排水管涵等方式建置下水道系統，加速地表逕流排入，改善排水問題。

他說，施工過程遭遇自來水輸水幹管及天然氣管線影響，並為避免影響仁德區中正路與德糖路口交通，採地下推進，排除萬難完成路口段排水銜接，在今年9月、10月低壓帶、颱風接連影響期間，周邊未再發生淹水，保護面積約2.6公頃。（編輯：孫承武）1131216

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