台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆登場 吸逾6千人次

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南耶誕跨年系列第2場親子活動今天下午在麻豆總爺藝文中心舉行，安排泡泡派對、歌舞劇等親子節目，吸引逾6000人次參與，第3場將於22日在民治市政中心南瀛堂前廣場舉辦。

市長黃偉哲在活動開幕式致詞表示，他上任後改變市府過去只在單一地點舉辦一場跨年演場會方式，改於多個區域舉辦多場耶誕跨年活動，盼達成區域平衡並吸引不同年齡層一起同樂目的，舉辦親子活動不僅讓家長與孩子擁有美好親子時光，也吸引許多人在假日出門活動筋骨。

黃偉哲指出，近年台南耶誕跨年系列活動深受肯定，除了演唱會邀請高人氣卡司參與演出，親子活動更是不馬虎，邀請國內知名親子劇團、街頭藝人進行寓教於樂且多元互動表演，盼讓參與者感受到「台南沒有最好，只有更好」。

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台南市政府新聞及國際關係處提供資料指出，今年耶誕跨年系列活動包括3場親子活動及3場演唱會，繼昨天南科考古館廣場及今天總爺藝文中心場次，第3場活動「南瀛耶誕童樂會」將於22日在民治市政中心南瀛堂前廣場舉行，安排豆子劇團演出等表演節目，還有城市美食市集。

台南市政府指出，耶誕跨年系列3場大型演唱會分別為21日在市府西側廣場舉辦「搖滾耶誕演唱會」，28日新營區南瀛綠都心公園「南瀛草地音樂會」，及31日永華市政中心西側廣場「台南好Young」跨年晚會，卡司陣容都很堅強。（編輯：陳仁華）1131215