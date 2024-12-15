本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南牛肉節人氣店設攤 民眾大排長龍就為這味牛肉湯

2024/12/15 15:19（12/15 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南牛肉節以「94愛國產牛」為主題，市府15日在善化啤酒廠舉辦行銷活動，邀請多家牛肉湯業者設攤展售。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月15日
台南牛肉節以「94愛國產牛」為主題，市府15日在善化啤酒廠舉辦行銷活動，邀請多家牛肉湯業者設攤展售。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市府今天在善化啤酒廠舉辦台南牛肉節活動，邀多家業者展售清燙牛肉湯等料理，不少攤位前大排長龍；市長黃偉哲說，台南有肉品市場提供新鮮配送，是美味關鍵優勢。

台南牛肉節以「94愛國產牛」為主題，現場安排台南晶英酒店、洪昌麻辣鍋及鮮鮮時尚幸福坊組隊進行牛肉料理王比賽，由現場民眾擔任評選員，品嚐滿滿牛肉香；另外，還邀集7家清燙牛肉湯店家，選用新鮮急送溫體牛肉烹煮牛肉湯，吸引大批民眾湧入，各攤位前大排長龍。

黃偉哲在活動開幕式致詞表示，台南科學園區產值達全台第一，而台南農業、畜牧業也不遑多讓，其中牛肉湯是「頂港有名聲，下港有出名」，主要是因台南設有肉品市場，早晚提供牛肉在地新鮮配送，是國產牛肉產業重要優勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，掌握黃金時間上桌，才能確保牛肉鮮嫩度，也是民眾品嚐到台南牛肉湯鮮甜美味致勝關鍵。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰表示，台南25家國產牛肉店家「到店消費享優惠活動」，已自5日開跑，將持續到25日，20日前消費滿新台幣300元還可獲贈刮刮卡，有機會刮到94碗米其林指南推薦清燙牛肉湯超大獎項，盼民眾把握機會用行動支持國產牛肉。（編輯：陳仁華）1131215

#台南市府
#黃偉哲
#台南市
#台南市政府農業局
#陳仲杰
黃偉哲
台南市府遭控幼童性侵被吃案 黃偉哲：勿枉勿縱台南12/21搖滾耶誕演唱會 韓國EVNNE將登台
陳仲杰
黃偉哲赴柳丁產地上直播 40分鐘賣完28公噸台南將辦綠鬣蜥防治教育訓練 盼擴大移除量能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：