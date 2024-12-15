台南牛肉節人氣店設攤 民眾大排長龍就為這味牛肉湯

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市府今天在善化啤酒廠舉辦台南牛肉節活動，邀多家業者展售清燙牛肉湯等料理，不少攤位前大排長龍；市長黃偉哲說，台南有肉品市場提供新鮮配送，是美味關鍵優勢。

台南牛肉節以「94愛國產牛」為主題，現場安排台南晶英酒店、洪昌麻辣鍋及鮮鮮時尚幸福坊組隊進行牛肉料理王比賽，由現場民眾擔任評選員，品嚐滿滿牛肉香；另外，還邀集7家清燙牛肉湯店家，選用新鮮急送溫體牛肉烹煮牛肉湯，吸引大批民眾湧入，各攤位前大排長龍。

黃偉哲在活動開幕式致詞表示，台南科學園區產值達全台第一，而台南農業、畜牧業也不遑多讓，其中牛肉湯是「頂港有名聲，下港有出名」，主要是因台南設有肉品市場，早晚提供牛肉在地新鮮配送，是國產牛肉產業重要優勢。

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他說，掌握黃金時間上桌，才能確保牛肉鮮嫩度，也是民眾品嚐到台南牛肉湯鮮甜美味致勝關鍵。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰表示，台南25家國產牛肉店家「到店消費享優惠活動」，已自5日開跑，將持續到25日，20日前消費滿新台幣300元還可獲贈刮刮卡，有機會刮到94碗米其林指南推薦清燙牛肉湯超大獎項，盼民眾把握機會用行動支持國產牛肉。（編輯：陳仁華）1131215