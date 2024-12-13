台南12/21搖滾耶誕演唱會 韓國EVNNE將登台

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（中央社記者張榮祥台南13日電）迎接2025年，台南市政府籌辦耶誕跨年系列活動，台南市長黃偉哲公布3波卡司名單後，今天再丟出彩蛋宣布，韓國新人氣天團EVNNE將於12月21日搖滾耶誕演唱會登台演出。

韓國新人氣天團EVNNE出道1年，被海內外粉絲票選為「全球熱門團體」，台南市政府今天發布新聞稿轉述EVNNE成員的話說，一定將最棒演出獻給大家，希望大家推薦台南美食和景點，他們除了好奇，還有期待。

EVNNE透過影片表示，聽聞台南是個很有文化底蘊的美麗城市，以美食、景點聞名，期待粉絲推薦好吃、好玩景點，也希望12月21日晚上到台南和他們一起過耶誕節，享受最棒耶誕舞台。

黃偉哲也指出，現在，請不要再問「今年台南跨年，除了韓星李俊昊，還有沒有令人嚮往的韓國男團」，「因為最好的、更好的，市長，都幫你邀請來了」。

黃偉哲說，從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團（G） I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY。「台南好young」耶誕跨年系列活動已打出自己品牌。

黃偉哲表示，今年「台南好young」耶誕跨年系列活動，集結韓、日、馬、荷等多國逾30組高人氣卡司演出，精彩度、吸睛度不在話下，粉絲們「不見不散」。

台南市搖滾耶誕演唱會預定地點在永華市政中心西側廣場，規劃登台藝人、團體，包括EVNNE、W0lf（S）五堅情、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等人。（編輯：孫承武）1131213