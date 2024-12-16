徐佳青：產攜專班有仲介行為 該國學生全數不錄取

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）朝野立委關切，僑委會設立的「3+4產學攜手合作僑生專班」淪仲介招生賺錢管道。僑委會委員長徐佳青今天表示，今年確實查到某國明確仲介行為，該國學生全數不予錄取，其他涉案學生則已立即出境，杜絕類似案件發生。

立法院外交及國防委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分，僑委會委員長徐佳青列席詢答。

國民黨立委黃仁關切，「3+4產學攜手合作僑生專班」立意良善但近來有變質情況出現，不僅有仲介介入招生情況，甚至有學校只圖政府補助款，教學環境與品質不佳，也有學生藉產攜專班來台打工，敦促僑委會導正。

徐佳青答詢時表示，僑委會嚴格審查仲介介入招生情事，今年確實有某個國家有明確仲介行為，該國學生已全數不予錄取，之後有查獲少數假民間基金會的名義，行人力仲介行為的案例，涉案學生也已立即出境，杜絕類似案例持續發生。

至於產攜專班的精進，徐佳青指出，已與大專院校、科大以及技高教師等共同商討並提出新的計畫案，包括重新培訓華語師資、使用雙語教材；此外，從明年起開始進行華語程度分流，程度較佳者可改選修英文，改善「老師很難教、學生沒興趣」的情況。

徐佳青表示，早期「3+4產學攜手合作僑生專班」未設年齡限制，來台學生年紀偏大，確實有經濟動機大於學習動機的情況，因此僑委會今年開始提出修正，將年齡限制設在22歲以下，提升學習能力與動機。

民進黨立委王定宇則提醒，絕對不能發生扣留護照、居留證，以及外傳奴工的情況發生，「這是違法的」。

僑委會自103年起擴大辦理產學攜手合作僑生專班，招收華裔子弟來台就讀3年制技術型高中，畢業後直升4年制技專校院。報名資格為16歲到22歲在僑居地華校初中畢業者，具備華語文能力測驗A1以上標準。（編輯：蘇志宗）1131216