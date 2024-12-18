民進黨立委促朱立倫共同修憲 國民黨立委拋贊成廢考監

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（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院司法及法制委員會今天審查監察院預算，朝野立委經過近2小時討論修憲廢考監。民進黨立委鍾佳濱說，期待國民黨主席朱立倫能共同推動修憲；國民黨團書記長林思銘說，贊成廢考監，是一直在研擬的方向。

立法院司法及法制委員會今天邀監察院秘書長李俊俋列席，繼續審查114年度監察院主管預算案。

國民黨立委翁曉玲指出，監察院編列國外旅費新台幣1296萬6000元，其中編列31萬5000元讓職員到日本考察黑熊保育，卻與監察院職權無關；且每年出國人數、天數都沒統計資料，提案減列500萬元、凍結25%。

李俊俋表示，這幾年監察院調查原民狩獵習慣、野生動物保育共查32案，比率相當高，職員選定題目去日本看棕熊、黑熊，學習日本「人熊共存」，若立委認為有爭議的話，就把這項目的31萬5000元拿掉。

李俊俋指出，首長、副首長出國費用，因有很多國際會議要參加，編列319萬元；人權參訪交流費，包括參加亞太地區國家人權機構論壇，且每年參訪不同國家，基於跟外交部共同默契，事前不公開，但事後會詳列，建議共可減列200萬元。

民眾黨立委黃國昌表示，廢除監察院就是民眾黨團的主張，因為修憲門檻高到太離譜，所以迫於無奈，在廢監院之前，在預算上會清楚、忠實反映黨團立場。國民黨立委羅智強則說，監委不做事、領乾薪當廢物就算了，結果還領高薪做壞事，主張監察院預算能砍就砍。

羅智強指出，民進黨如果提出廢除監察院的修憲案，「我羅智強投你一票、我說到做到」，他主張廢除監察院，黃國昌剛把民眾黨團修憲提案拿給他，他一秒都沒猶豫就簽下去，「就算黨紀處分也一樣」，呼籲民進黨立委鍾佳濱一起響應、連署提案。

鍾佳濱表示，詐騙集團開的支票他們不會接受，在場的立委中，只有林思銘曾參與第10屆的修憲委員會；他期待在立法院能看到國民黨主席朱立倫要求國民黨立委一起與台灣社會共同推動修憲，不只是廢考監而已。

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林思銘說，第10屆立委成立修憲委員會時，是多數黨民進黨在主導，不要把責任推到國民黨身上，民進黨表面要廢考監、實際上打假球。如果執政黨堅持要廢考監，在野黨會審慎研究，「甚至也贊成廢除考監」，是一直在研擬的方向，就看執政黨的態度。

經過近2小時的討論，司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲說，因彼此意見差異過大，該案先保留送協商。（編輯：蘇志宗）1131218