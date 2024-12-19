美國防部報告：解放軍對台灣威脅升高

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（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）美國國防部今天公布2024年中國軍力報告指出，解放軍有一系列手段逼台灣談判。報告也提到台灣強化應對解放軍的威脅，包括發展不對稱作戰能力、維持傳統作戰能力及提高全社會韌性。

這份報告以專節說明解放軍對台灣的威脅。報告指出，北京雖重申與台灣和平統一是首選方案，但從未放棄使用武力，並持續釋出採取軍事行動的可能性。

報告指出，中國若對台發動軍事行動，將設法阻止美國介入的可能性；如果失敗，中國會試圖讓戰事時間縮短，並拖延或擊退外力的干預。中國可能採用的手段包括太空和網路領域的活動，例如電子戰、網路攻擊和資訊戰。

報告說，若衝突時間延長，解放軍可能選擇升級網路、太空或核領域的行動，以試圖結束衝突；或者選擇堅持作戰，直到僵持局面，並尋求政治解決方案，迫使台灣接受統一、或逼使台灣政府依照中國設定的條件談判。

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報告詳細說明台灣應對解放軍的準備，包括建立戰備儲備、擴大國防工業基礎、提升聯合作戰與危機應對能力，加強軍官與士官能量，提升全社會韌性等。

報告提到，台灣致力發展具成本效益的不對稱作戰概念與能力，重點領域包括資訊戰與電子戰的攻防、高速隱形艦艇、岸置機動飛彈、快速布雷與掃雷、無人機系統，及保護關鍵基礎設施。台灣同時也注重維持傳統作戰能力，例如戰機與水面作戰艦艇，以應對中國灰色地帶手段，保衛海空領域。（編輯：陳正健）1131219