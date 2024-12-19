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申訴性騷案被害人遭記2大過 監察院糾正僑委會

2024/12/19 14:51
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（中央社記者高華謙台北19日電）監察院今天說，僑委會在得知駐外人員涉性騷擾時，未依法採取有效糾正措施，後續又以追溯曠職等理由給予被害人2大過處分，有違反禁止申訴報復規定疑慮，因此通過糾正僑委會，也請僑委會議處性平業務相關人員。

監察院透過新聞稿指出，僑委會駐巴西聖保羅僑教中心人員去年指控上司張希賢性騷擾，並控僑委會吃案，後來又指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等。僑委會當時回應，考績作業都依法定程序辦理。

監察院在12月5日全票審查通過監委王美玉、紀惠容、王幼玲對張希賢提出的彈劾案，外交及國防委員會12月19日審議通過3位監委提出的調查報告，除糾正僑委會外，也請僑委會議處性平業務相關人員，並要求外交部確實檢討改進。

糾正案文說，張希賢任職駐聖保羅辦事處擔任一等僑務秘書期間，利用公務機會與權勢，對女下屬有過度追求等性騷擾行為。經女下屬去年6月向僑委會委員長揭發，僑委會卻沒有依性別平等工作法啟動調查，也沒有採取有效糾正與補救措施並提供諮商輔導，僅由委員長以口頭責令雙方保持距離及調整業務互動方式，但2人仍存在上下隸屬權勢關係，導致損害繼續擴大。

糾正案文表示，駐外機構館長依規定也有防治性騷擾責任，但駐聖保羅辦事處去年5月間已知悉這起性騷案，駐處處長在回應監察院詢問也說：「女下屬在長期緊張、焦慮的時間度過，從民國112年7月起，張希賢一直在外面用各種方法來放話，或試圖轉移焦點，或是讓情況逐漸失控等情形」，卻仍未依規定啟動調查。

糾正案文說，女下屬在7月至9月不斷追問及求助，但駐聖保羅辦事處長以僑委會委員長已有相關處置為由，沒有採取糾正及補助措施，讓女下屬持續處在有敵意、不友善環境達4個多月，確實有疏失。

糾正案文說，女下屬去年10月2日經立委揭露性騷案、10月12日提出申訴後，僑委會隨即在10月19日發布派令，將乙女調回僑委會，且年終考績考列為丙等，並追查有關乙女112年曠職及與中資機關駐外人員聯繫往來等，且因認定屬實而對乙女各記1支大過。

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監委認為，女下屬提出申訴與被處分的時間相當接近，且反觀張希賢只受到申誡1次懲處及考績乙等，衍生乙女是因申訴而遭不利處分的疑慮。

經監委調查，女下屬不需打卡，請長假要經館長簽名核准，事後卻被追溯認定為曠職。至於與中資人員聯繫部分，依規定應違反外交事務遵循事項或公務紀律致嚴重損害國家利益、情節重大才要記1大過。僑委會以女下屬與1位中資人員接觸6次就記1大過，是否符合比例原則，顯有疑慮。（編輯：蘇志宗）1131219

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