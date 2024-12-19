懲處性騷案被害人遭糾正 僑委會：曠職違紀才記過

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（中央社記者楊堯茹台北19日電）監察院認定，僑委會未依法處置駐外人員性騷案，後又記被害人2大過，有違反禁止申訴報復規定疑慮，通過糾正僑委會。僑委會今天強調，該案依法公正處理，被害人是因曠職且未經核准與中資機構人員聯繫交往才被記過，懲處絕對禁得起檢視。

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心人員去年指控上司張希賢性騷擾，並控僑委會吃案，後再指遭僑委會秋後算帳，考績被打丙等；監院5日通過張希賢的彈劾案，外委會今天通過監委調查報告，除糾正僑委會外，也請僑委會議處性平業務相關人員。

僑委會傍晚發布新聞稿指出，僑委會在112年6月15日獲悉該案即分別與雙方當事人訪談，並責令張希賢減少與女下屬公務或私下接觸，兩人獨立工作，女下屬不再隸屬張希賢管理，另著手張希賢調職返國程序，女下屬當時表示接受上述措施並明確表示不提出申訴。

僑委會表示，之後女下屬因得知將通盤檢討駐區人力配置，又開始以公開受性騷擾為手段，目的在於不願接受機關的人事調度安排。事後，女下屬對其調動提出申訴，保訓會已駁回並認定這並非對女下屬的不利益處分。

僑委會指出，張希賢被記申誡一次的處分，是依照僑委會聘邀外聘委員與機關人員組成的調查小組，綜合女下屬與張希賢互動情形所建議懲處額度，考績則是根據張希賢工作表現，並考量其懲處後核給。

至於女下屬考績「吃丙」，僑委會指出，女下屬有辦理採購未驗收即先行付款，延宕多項工作等具體事由核實評定，女下屬主張考績丙等是因性騷擾申訴而受之不利益處分，已向保訓會提出復審，保訓會認定並無關聯，「絕無監察院糾正指出因申訴而遭到不利處分之疑慮」。

僑委會強調，女下屬駐外期間曠職及未經核准與中資機構人員聯繫交往，是經僑界檢舉、立委質詢並有媒體披露，與女下屬性騷擾申訴無關。僑委會是經過謹慎查證屬實，女下屬曠職部分超過5日，依考績法核予一大過，僑委會並無裁量權限。

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與中資人員密切聯繫交往部分，僑委會進一步表示，女下屬並非只是接觸6次，甚至行徑離譜，在去年9月試圖聯繫台僑協助中資友人非法入境巴拉圭同行旅遊，已嚴重損害國家利益，僑委會按女下屬違失情節依法懲處，並無監察院所指違反行政程序法平等原則、誠信原則，與性騷擾案更毫無關係。

僑委會表示，女下屬違反紀律情事不僅被媒體報導、立委要求查辦及巴西僑界也有所反映，嚴重影響國家形象，僑委會作相當的懲處，絕對禁得起檢視。（編輯：林興盟）1131219