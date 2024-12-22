加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明年起旅宿業不得主動提供一次性備品 違者最高罰6000元
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/144
首頁 / 政治

高市綠營議員批財劃法暴力修法 呼籲修正分配

2024/12/22 10:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）立院三讀通過財政收支劃分法修正案，牽涉各縣市預算分配。根據新修法內容，高雄市統籌分配款增幅為六都最低，多名民進黨高雄市議員今天痛批藍白「暴力修法」，剝奪高雄市民權益。

民進黨「南方聯合問政連線」高雄市議員簡煥宗、張勝富、邱俊憲、何權峰、黃彥毓、湯詠瑜等人今天聯合透過新聞稿，譴責藍白「暴力修法」剝奪高雄市民權益，高雄市在此次修法中受害，統籌分配款比例全國倒數第一，六都增幅最低。

「南方聯合問政連線」指出，修法刻意壓低高雄有利的土地面積權數，並提高人口指標，導致幅員遼闊且人口結構老化的高雄分配補助大幅縮減。

「南方聯合問政連線」表示，高雄長期承擔全國高污染工業的環境負擔，卻在財政分配中受到壓縮，這種「逆向分配」不僅無助於彌補南北發展差距，反而進一步加劇城鄉不均，嚴重違背環境與財政正義。

「南方聯合問政連線」強調，財劃法的修正應以縮小城鄉差距、促進均衡發展為目標，而非壓縮南方縣市的資源與空間。此次修法的結果，反而讓高雄等南方地區在資源分配上更加弱勢，對地方發展與市民福祉造成嚴重衝擊。

他們呼籲重新檢視此次修法內容，正視高雄市的發展需求，避免分配不公進一步惡化南北差距。高雄市民的權益不容剝奪，南方價值不能被犧牲，「南方、高雄，真的不值得公平對待嗎？」未來將持續為南方發聲，爭取合理分配方案。（編輯：謝雅竹）1131222

#財劃法
#民進黨
#邱俊憲
#高雄市
#黃彥毓
#簡煥宗
#何權峰
#湯詠瑜
簡煥宗
高捷延伸線規劃3節車廂月台 捷運局：未放棄高運量颱風雨沖破營區圍牆釀鼓山淹水 軍方：內牆初步強化
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
財劃法分配增幅非六都最低 屏東縣府：極度不公
27
更多編輯台推薦新聞：