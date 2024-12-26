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與荷蘭簽署司法互助？ 林佳龍：已展開溝通

2024/12/26 13:35
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（中央社記者王承中台北26日電）荷蘭眾議院日前建議荷蘭政府參考德國模式，研議跟台灣簽署刑事司法互助協議。外交部長林佳龍今天表示，他認為台德模式很值得推廣，駐荷蘭代表處已跟荷方展開溝通，外交部也協助法務部，指派專人擔任與荷蘭對接的承辦窗口。

立法院外交及國防委員會今天審查「駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議」、「中華民國政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」、「中華民國政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約」等案，邀請外交部長林佳龍列席備詢。

民進黨立委羅美玲在質詢時指出，荷蘭眾議院日前通過友台動議，建議荷蘭政府參考德國模式，研議跟台灣簽署刑事司法互助協議，詢問外交部是否有進一步的進展。

林佳龍表示，在荷蘭眾議院通過動議後，外交部就有協助法務部，指派專人擔任與荷蘭對接的承辦窗口，相關資訊已經通知駐荷蘭代表處，該處也已經跟荷方展開溝通。

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林佳龍指出，他認為台德刑事司法互助協議的模式很值得推廣，可以比照這個模式，進一步推廣與歐洲及其他民主法治國家簽署刑事司法互助協議。

民進黨立委林楚茵指出，法國也在關心司法互助的進度，不知道現在台法間的司法互助是否有新進度。列席備詢的法務部次長黃世杰表示，法方目前積極與台灣洽談受刑人移交的協議，雙方從民國107年開始討論到現在，還有一些關鍵問題還在洽談中。因為現在法方比較積極，法務部也跟外交部協同，用最快速度積極辦理相關事務。（編輯：翟思嘉）1131226

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