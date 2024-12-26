新竹警官涉收賄包庇賭博遭起訴 監委申請自動調查

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（中央社記者高華謙台北26日電）新竹市警官涉收賄包庇賭博集團，遭新竹地檢署起訴。監察院今天說，監察委員浦忠成、葉大華已申請自動調查，將釐清警察機關有無落實公務機密保密責任、內控機制是否失靈等疑義。

新竹地檢署針對新竹市警察局宋姓警官涉嫌收賄，並與劉姓賭博業者涉非法經營賭博電玩，日前依涉犯貪污治罪條例等罪起訴17人，並扣押犯罪所得新台幣12億餘元。

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監察院今天發布新聞稿表示，根據報導，新竹市警察局發生人員涉嫌收賄並包庇電子遊藝場業者非法營運，導致業者得提前獲悉聯合稽查訊息，掌握取締動向，經新竹地檢署對涉案人員提起公訴及另案發布通緝，已嚴重傷害國民對於公務員廉潔性信賴。監察委員浦忠成、葉大華認有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

浦忠成、葉大華透過新聞稿表示，此案不法期間長達數年，破壞國家管控機制，究竟警察機關有沒有落實公務機密保密責任、內控機制是否失靈、現行聯合稽查作業程序有無應檢討改進之處、權責機關有無研謀改善措施，以防範類似案件再發生等疑義，都有待調查釐清。（編輯：林克倫）1131226