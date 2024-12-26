馬英九訪中返台 籲賴總統讓兩岸重回和平發展

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）前總統馬英九結束訪中行程今天返台說，準美國總統川普將上任，兩岸關係更須維持和平穩定，呼籲總統賴清德儘速調整兩岸政策，放棄「抗中害台」，讓兩岸重回和平發展大道。

18日到26日率「大九學堂」學員訪問中國的馬英九下午5時搭中國國際航空航班返抵台灣，中國國民黨副主席夏立言接機。

馬英九在桃園國際機場表示．希望透過持續積極推動兩岸青年交流，累積兩岸民間善意，遠離戰爭。他卸任公職已8年，馬英九基金會只是民間團體，能做的事雖有限，但會繼續為台灣百姓福祉努力，推動兩岸交流，促進兩岸和平穩定。

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他說，目前兩岸關係發展最重要是政府部門，事實證明基於中華民國憲法達成的九二共識、反對台獨仍是現在兩岸間唯一共同政治基礎，呼籲賴總統放棄「抗中害台」這樣走不通的路，讓兩岸民間暢通交流，以維繫台灣民眾利益與福祉。

此外，台灣國理事長陳峻涵率眾到場高喊「馬英九回頭是岸」；他說，馬英九到中國由中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤接待是自降國格，被降級都未表達抗議，在宋濤說到國家統一時也不敢吭聲，還說什麼中華文化與台灣文化，其實是要拉近國民黨與中國共產黨關係，越這麼說離台灣人民越遠。（編輯：李明宗）1131226