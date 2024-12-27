加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

監院調查展成效 法扶增少年事件移送前陪同服務

2024/12/27 18:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北27日電）監察院去年調查彰化少年打工遭囚虐案，要求行政院督導所屬強化兒少司法扶助機制。監察委員葉大華、高涌誠今天透過新聞稿指出，經持續追蹤後，法律扶助基金會將自明年元旦起，提供「少年事件移送前程序律師陪同服務」，落實被害人權益保障。

監察院社會福利及衛生環境委員會去年通過葉大華、高涌誠所提彰化少年小羅因打工遭雇主拘禁凌虐等情案的調查報告，要求行政院督導相關部會，檢討改善此案少年被害人在司法程序中未能即時獲得司法扶助，以及程序參與機制未能落實等問題。

葉大華、高涌誠今天透過新聞稿指出，此案被害人小羅在第一審法院審理期間才滿18歲，依法應有陳述意見的機會，但小羅遭虐後罹患精神疾病無法出庭，卻無人協助其表達意見，直到第二審法院審理時，才由扶助律師擔任告訴代理人，得以補充意見，凸顯現行司法程序對於兒少被害人的保護機制仍有待加強。

葉大華、高涌誠表示，在兒少身心狀況不佳時，政府更應提供適切的協助，確保其程序參與權利得以實現，而此案經持續追蹤改善，法律扶助基金會已決議自明年1月1日起，提供「少年事件移送前程序律師陪同服務」，服務對象包括非原住民、非因身心障礙致無法為完全陳述，以及非涉犯3年以上重罪的少年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉大華、高涌誠指出，未來少年如遇司法警察官或司法警察通知、詢問、同行、逕行同行、逮捕、護送或移送及少年法院接受處理等程序，本人、親友、社工或機關均可撥打該基金會24小時全年無休專線412-8518（幫我一把），申請律師到場陪同。

兩人指出，法扶的服務能避免青少年因缺乏法律知識或經驗不足，受到不公正對待，也是落實被害人權益保障，鼓勵各界協助有需求的少年多加運用。（編輯：蘇龍麒）1131227

#法律扶助基金會
#葉大華
#彰化縣
#行政院
#高涌誠
#監察院社會福利及衛生環境委員會
#小羅
葉大華
新竹警官涉收賄包庇賭博遭起訴 監委申請自動調查宜蘭縣消防局性騷案遭糾正 劉世芳：納勤安會檢討
高涌誠
世界公民參與聯盟拜訪人權會 聚焦亞洲自由動態監院指未主動提告涉性騷法官 士林地院：未護短姑息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：