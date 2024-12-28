陳菊腫瘤手術後腦血管阻塞 陳其邁：已逐漸康復

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）監察院長陳菊日前感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。高雄市長陳其邁今天表示，已跟高醫聯繫關心，目前陳菊已逐漸康復。

陳其邁上午出席高雄市苓洲國民小學120週年校慶，會前接受媒體聯訪表示，高雄市民都非常關心陳菊身體狀況，也希望能夠早日康復，尤其在陳菊市長任內對高雄有許多建設，以及對市民關心，讓很多市民非常懷念。

他表示，前天也有跟高醫院長王照元聯繫表達關心，高醫目前正在診治悉心治療，陳菊已逐漸康復，希望能趕快恢復身體健康。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天透過新聞稿說明陳菊病況處置。陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現她的右側腎臟有約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，建議陳菊採取早期介入治療。

陳菊在21日接受精密達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計畫於術後3至5天出院。

但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查，確認為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。高醫強調，因在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。（編輯：謝雅竹）1131228