加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／陸委會反制懲獨22條 邱垂正：禁陸涉台系統「一把手」來台
首頁 / 政治

陳菊腫瘤手術後腦血管阻塞 陳其邁：已逐漸康復

2024/12/28 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄28日電）監察院長陳菊日前感冒至高醫就診，但健檢在右側腎臟發現腫瘤，手術後出院前發生左側腦血管阻塞。高雄市長陳其邁今天表示，已跟高醫聯繫關心，目前陳菊已逐漸康復。

陳其邁上午出席高雄市苓洲國民小學120週年校慶，會前接受媒體聯訪表示，高雄市民都非常關心陳菊身體狀況，也希望能夠早日康復，尤其在陳菊市長任內對高雄有許多建設，以及對市民關心，讓很多市民非常懷念。

他表示，前天也有跟高醫院長王照元聯繫表達關心，高醫目前正在診治悉心治療，陳菊已逐漸康復，希望能趕快恢復身體健康。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天透過新聞稿說明陳菊病況處置。陳菊日前因感冒至高醫就診，順便安排例行性健康檢查。檢查過程中，高醫團隊發現她的右側腎臟有約3.5公分腫瘤，雖未出現任何不適症狀，但進一步評估後，建議陳菊採取早期介入治療。

陳菊在21日接受精密達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動，原計畫於術後3至5天出院。

但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，高醫迅速組成跨科別專業團隊，於1小時內迅速完成檢查，確認為左側腦血管阻塞，並立即展開治療。高醫強調，因在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解。（編輯：謝雅竹）1131228

#高雄醫學大學附設中和紀念醫院
#王照元
#監察院長
#高雄市
#陳其邁
#陳菊
#達文西
#高醫院長
陳菊
監院：陳菊接受高醫團隊完善照護 健康狀況穩定監察院巡察行政院 關切職場霸凌與兒虐案
陳其邁
卓榮泰：盼桃竹苗大南方雙引擎 推動台灣科技發展郭婞淳、陳其邁先後舉槓鈴 宣示114年全原運在高雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：